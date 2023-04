COSENZA – Dal 2008, ogni anno ritorna a Cosenza da Phoenix in America, in occasione della storica Fiera di San Giuseppe che si svolge nel mese di marzo. Un modo per mantenere sempre vivi i ricordi e le tradizioni della sua città natale, Cosenza. Stiamo parlando di Vincent Mancini che da oltre cinquantacinque anni vive in America, dove si trasferì da piccolo nel 1965, all’età di 15 anni, con la propria famiglia.

