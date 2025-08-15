HomeArea Urbana

“Tutta mia la città”. Ferragosto a Cosenza, per un giorno strade deserte e silenziose – FOTO

Marco Garofalo
Scritto da Marco Garofalo
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Ferragosto a Cosenza: strade deserte, saracinesche abbassate, negozi chiusi e solo qualche bar aperto. In giro si contano sulle dita delle mani i passanti scesi in strada per una breve passeggiata, soprattutto sull’isola pedonale di Corso Mazzini. Ecco come appare oggi Cosenza nel giorno più importante dell’estate. Tra crisi economica, per scelta o per necessità, sono tanti i cosentini che hanno scelto di non partire per le vacanze estive. Ma almeno oggi, a Ferragosto, hanno comunque lasciato la città per trascorrere una giornata tra mare e montagna o in compagnia di amici e parenti. Inoltre il 15 agosto cade di venerdì e, complice il ponte, c’è chi ne approfitterà per una breve vacanza sfruttando il fine settimana lunghissimo.

Come da tradizione, i cosentini si sono divisi tra le principali località balneari dello Jonio e del Tirreno e quelle montane. Il traffico è stato intenso, soprattutto nelle primissime ore del mattino, ma senza particolari problemi. Per molti il 15 agosto, rappresenta convivialità, amici e famiglia. Un’occasione da passare in compagnia, pranzare insieme e godersi la giornata prima di ritornare in città.

In tantissimi sceglieranno anche gli agriturismi che metteranno in tavola il meglio dell’enogastronomia locale. Per i giovani invece gite fuori porta lungo la costa con sole e relax, oppure una boccata d’aria fresca in montagna, in Sila, per un picnic o un’escursione. E chi è rimasto a Cosenza? Per un giorno avrà a sua disposizione tutta la città, senza auto e godersi il centro immerso nel silenzio.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Ferragosto mare

Caro estate? Così riscopriamo il Ferragosto di una volta: muro di ombrelloni, tavolino e...

Calabria
COSENZA - E gli italiani riscoprono il Ferragosto degli anni 80 e 90. C’erano estati, un tempo, che sembravano durare un’eternità. Erano quelle degli anni...
Carabinieri marijuana

Inseguiti sulla Statale 106, lanciano un chilo di marijuana dal finestrino. Bloccati dai carabinieri

Calabria
REGGIO CALABRIA - Un normale servizio di controllo del territorio della Sezione Radiomobile dei Carabinieri si è trasformato in un inseguimento ad alta velocità...

Cosenza Calcio, svelate le nuove maglie da gioco Adidas per la stagione 2025/206

Sport
COSENZA - Con un post sui social il Cosenza Calcio ha pubblicato le foto delle nuove maglie sportive che verranno indossate dai calciatori nel...
Ambulanza

Scontro frontale tra un’auto e una moto sulla Statale 18. Gravissimo un 19enne

Calabria
GIZZERIA (CZ) - Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Gizzeria sulla Statale 18  "Tirrena Inferiore". Per cause in corso di accertamento di...
Elezioni Regionali

Elezioni regionali: il KO del centrosinistra e la corsa (quasi) solitaria del centrodestra

Calabria
COSENZA - Dopo le dimissioni anticipate e ratificate, del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il 5 e il 6 ottobre prossimi, i calabresi...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36982Area Urbana22244Provincia19734Italia7985Sport3841Tirreno2877Università1446
-->
Marco Garofalo
Altri Articoli di Marco Garofalo

Leggi ancora

Crisi idrica rubinetti a secco niente acqua
Tirreno

Crisi idrica, Tirreno cosentino quasi a secco. Proteste dei turisti, sindaci...

COSENZA - La crisi idrica che attanaglia la Calabria sta portando gravi problematiche di approvvigionamento idrico non solo a Cosenza, ma negli ultimi giorni...
Padre Fedele Bisceglia collage
Area Urbana

Padre Fedele Bisceglia, Cosenza piange il “monaco ultrà”: la fede, l’amore...

COSENZA - Cosenza piange Padre Fedele Bisceglia, morto all'età di 87 anni. Si è spento nella notte. Fondatore dell’Oasi Francescana e del Paradiso dei...
Guardia Costiera salvataggio
Calabria

Imbarcazioni in difficoltà: due stanno per affondare, un’altra di incagliarsi. Soccorsi...

CROTONE - La Guardia Costiera di Crotone ha eseguito diversi interventi di soccorso in mare. Il primo intervento ha riguardato un natante da diporto...
De Salazar intossicazione da Botulino Cosenza Annunziata
Area Urbana

Intossicati dal botulino: 12 ricoverati, 9 in rianimazione. De Salazar «il...

COSENZA - Intossicati dal botulino: sono dodici i pazienti ricoverati all'Annunziata di Cosenza e di questi, 9 si trovano in rianimazione (2 sono intubati in...
Provincia

A processo per un’autodichiarazione durante il Covid. Dopo 5 lunghi anni...

PAOLA - Dopo ben 5 anni, si chiude la vicenda giudiziaria di C. M., un 35enne di Lago, difeso dall'avvocato Francesco Bennardo del foro...
Illumina Sport e Salute
Area Urbana

Cosenza, un nuovo spazio pubblico per lo sport. Il playground sarà...

COSENZA - Assegnato al Comune di Cosenza un contributo di 200mila euro grazie al Progetto “Sport Illumina”, un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA