“Tutta mia la città”. Ferragosto a Cosenza, per un giorno strade deserte e silenziose – FOTO

COSENZA – Ferragosto a Cosenza: strade deserte, saracinesche abbassate, negozi chiusi e solo qualche bar aperto. In giro si contano sulle dita delle mani i passanti scesi in strada per una breve passeggiata, soprattutto sull’isola pedonale di Corso Mazzini. Ecco come appare oggi Cosenza nel giorno più importante dell’estate. Tra crisi economica, per scelta o per necessità, sono tanti i cosentini che hanno scelto di non partire per le vacanze estive. Ma almeno oggi, a Ferragosto, hanno comunque lasciato la città per trascorrere una giornata tra mare e montagna o in compagnia di amici e parenti. Inoltre il 15 agosto cade di venerdì e, complice il ponte, c’è chi ne approfitterà per una breve vacanza sfruttando il fine settimana lunghissimo.

Come da tradizione, i cosentini si sono divisi tra le principali località balneari dello Jonio e del Tirreno e quelle montane. Il traffico è stato intenso, soprattutto nelle primissime ore del mattino, ma senza particolari problemi. Per molti il 15 agosto, rappresenta convivialità, amici e famiglia. Un’occasione da passare in compagnia, pranzare insieme e godersi la giornata prima di ritornare in città.

In tantissimi sceglieranno anche gli agriturismi che metteranno in tavola il meglio dell’enogastronomia locale. Per i giovani invece gite fuori porta lungo la costa con sole e relax, oppure una boccata d’aria fresca in montagna, in Sila, per un picnic o un’escursione. E chi è rimasto a Cosenza? Per un giorno avrà a sua disposizione tutta la città, senza auto e godersi il centro immerso nel silenzio.