Tridico sul reddito di dignità: «Occhiuto continua con le sciocchezze. Esperienza in Sardegna dimostra che si può fare»

Nel corso di un incontro pubblico a Cosenza, il candidato alla presidenza della Calabria è stato affiancato da Roberto Fico e Alessandra Todde. Quest'ultima ha spiegato come la misura in Sardegna funziona: "istituita nel 2016, abbiamo raddoppiato fino a 30 milioni l'anno"

COSENZA – “Occhiuto continua a diffondere fake news sul reddito di dignità che, al contrario, è e resta una misura concreta e realizzabile”. È quanto sostiene Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista che ieri è tornato a Cosenza per un incontro pubblico insieme ad Alessandra Todde e Roberto Fico.

“La misura è pensata per chi lavora e non arriva a fine mese, per le famiglie che non riescono a pagare le bollette, per gli studenti che vogliono restare e costruire qui il proprio futuro. L’ex futuro governatore dichiara – sbagliando volutamente – che il reddito di dignità non si può fare e tira in ballo la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde che, invece, lo smentisce”.

A fare esco al candidato alla presidenza della Calabria è proprio la presidente della Regione Sardegna che dice: “resto mortificata dalle parole di Occhiuto perché in Sardegna il provvedimento che si chiama Reis, reddito di inclusione sociale, è stato istituito nel 2016 ed è stato mantenuto addirittura dalla giunta regionale precedente di centrodestra che però ha stanziato la metà delle risorse, 16 milioni, che noi, invece, abbiamo raddoppiato fino a 30 milioni l’anno per i prossimi tre”.

“L’esperienza sarda – conclude Tridico – testimonia quindi che il reddito di dignità si può fare. Occhiuto non dica sciocchezze e studi un po’ di più”.

