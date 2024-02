Tavernise al Pronto Soccorso di Cosenza: «è uno scenario da guerra, scene mai viste prima» – VIDEO

COSENZA – “Nel Pronto Soccorso ho assistito a scene mai viste prime. Uno scenario da guerra. Quaranta pazienti uno di fianco all’altro sulle barelle“. Sono queste le parole del Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Davide Tavernise, che, questa mattina, insieme ai consiglieri regionali del Partito Democratico, Domenico Bevacqua e Franco Iacucci, ha effettuato un sopralluogo all’ospedale Annunziata di Cosenza.

Tavernise ha posto l’accento sulle condizioni del Pronto Soccorso dell’ospedale bruzio: “Dobbiamo soltanto ringraziare questi pochi medici che vengono a lavorare in condizioni inaccettabili – ha proseguito l’esponente pentastellato – Sono in corso i lavori per il nuovo Pronto Soccorso. Quì, però, c’è bisogno di tenere alta l’attenzione. Pensavo che un Pronto soccorso del genere esistesse solo in luoghi di guerra. Ed invece a Cosenza abbiamo uno scenario di guerra nel Pronto Soccorso“.

Tavernise, infine, ha garantito che, da consigliere regionale, vigilerà sulla situazione dell’ospedale cosentino: “Sembra che qualcosa si stia muovendo e che la nuova governance stia portando avanti delle migliorie. Ma è ancora poco. Il mio ruolo è quello di vigilare”.