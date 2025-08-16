Tamponamento tra gli svincoli di Cosenza e Rogliano, coinvolti un’auto e una moto: un ferito

- Advertisement -

ROGLIANO (CS) – Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente sull’autostrada A2 del Mediterraneo, al km 272 in direzione nord tra gli svincoli di Cosenza e Rogliano. A quanto si apprende ci sarebbe stato un tamponamento che ha coivolto un motociclo ed un’auto. Ad essere ferita una sola persona. Il traffico al momento è rallentato. Si sta lavorando per rimuovere i veicoli coninvolti dalla carreggiata.