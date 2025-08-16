ROGLIANO (CS) – Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente sull’autostrada A2 del Mediterraneo, al km 272 in direzione nord tra gli svincoli di Cosenza e Rogliano. A quanto si apprende ci sarebbe stato un tamponamento che ha coivolto un motociclo ed un’auto. Ad essere ferita una sola persona. Il traffico al momento è rallentato. Si sta lavorando per rimuovere i veicoli coninvolti dalla carreggiata.
Tamponamento tra gli svincoli di Cosenza e Rogliano, coinvolti un’auto e una moto: un ferito
L'impatto è avvenuto sull'autostrada A2 del Mediterraneo, al km 272 in direzione nord. Ad essere ferita una sola persona. Il traffico al momento è rallentato
Ultimi Articoli
Padre Fedele ed il Cosenza che non c’è più
COSENZA - Non poteva non passare dallo stadio l’ultimo viaggio di Padre Fedele, che è di fatto un pezzo di storia della città. Le giornate...
Incidente mortale ad Amantea, anziano investito in località Coreca
AMANTEA (CS) - Questa mattina si è verificato un incidente mortale ad Amantea, in località Coreca. A quanto si apprende un uomo di 80...
Festival Euromediterraneo di Altomonte, non solo eventi: un laboratorio culturale nel segno dell’innovazione
ALTOMONTE (CS) - Continua il Festival Euromediterraneo di Altomonte che dopo la breve pausa in concomitanza con Ferragosto torna domani, domenica 17 agosto con il...
Ha appiccato il fuoco e distrutto 37 mila metri quadrati di boschi, arrestato 80enne
CATANZARO - Lo scorso 20 luglio un gravissimo incendio era divampato nei boschi della zona di Cavorà di Gimigliano, in provincia di Catanzaro. Oltre...
Paziente di Villa degli Oleandri muore, il fratello: «Forse se avessi chiamato i carabinieri...
MENDICINO (CS) - «Forse se avessi chiamato i carabinieri, mia sorella sarebbe ancora viva». È il dubbio che alberga nel cuore di Mario Carlomagno,...
Autovelox a rischio spegnimento se non si effettua il censimento. Il...
ROMA - Autovelox a rischio spegnimento in tutta Italia a partite da ottobre se il Mit non emetterà un decreto attuativo entro il 19...
Torna Amantea Comics, due giorni a tema “Always” per gli appassionati...
AMANTEA (CS) - Torna per la sua ottava edizione Amantea Comics, il festival indipendente che dal 2018 celebra la cultura pop e del fumetto...
San Giovanni in Fiore, torna il premio letterario “Leggere ed Essere”,...
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Torna per la quinta edizione il premio letterario "Città di San Giovanni in Fiore, Leggere ed Essere", ideato...