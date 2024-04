Studenti di Mendicino in visita alla Prefettura e al comando provinciale dei carabinieri

COSENZA – Gli studenti delle classi III C e III D dell’Istituto Comprensivo Statale di Mendicino, guidato dal dirigente scolastico Assunta Morrone, hanno effettuato una visita nelle due importanti Istituzioni del territorio, come momento significativo del Progetto Fidapa “Noi cittadini attivi e consapevoli”.

Accompagnati dalla prof.ssa Roberta Chiodo, responsabile del progetto e dai docenti Ida Altomare, Marinetta Zanfini, Giulia Argirò, Costantino Rizzuti, e dalla d.ssa Lucia Nicosia, presidente della sezione cosentina della Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari (FIDAPA), si sono recati in visita presso la Prefettura di Cosenza, organo periferico dell’Amministrazione statale con competenza generale e funzioni di rappresentanza governativa al livello provinciale.

Accolti dal Vicario del Prefetto, dal viceprefetto Rosa Correale, dal Capo di Gabinetto, viceprefetto Giuseppe Di Martini, da Antonella Regio, viceprefetto aggiunto e da Antonella Vecchio, segretaria personale del Prefetto, dopo una breve visita all’Ufficio del Prefetto, i ragazzi hanno potuto chiedere ed apprendere dalla viva voce dei dirigenti, informazioni di riferimento sulle funzioni peculiari dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, nell’ambito delle delicate funzioni di controllo e monitoraggio nei settori socio economico (situazioni di disagio e delle problematiche sociali a livello locale, interventi di mediazione per crisi occupazionali e vertenze sindacali, potere di precettazione in caso di sciopero nei servizi essenziali) della sicurezza (ordine e sicurezza pubblica, protezione civile, emergenze ambientali) ed istituzionale, quale riferimento per gli Uffici statali periferici, le autonomie locali, le altre istituzioni pubbliche e private.

A seguire gli studenti si sono recati presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza dove hanno incontrato il comandante del Reparto Operativo, Ten. Col. Dario Pini ed il Comandante del Norm, Ten. Luigi Bazzurri. A loro gli studenti hanno rivolto domande e quesiti sulle funzioni preventive e repressive dell’Arma e, in generale, sull’articolazione della Forza Armata con specifico riferimento alle linee Territoriale, Mobile e Speciale, nonché sulle funzioni di Polizia Giudiziaria e sulle attività a supporto della popolazione in caso di calamità naturale ed in ottica di rassicurazione sociale.

Al termine del confronto con gli ufficiali, i ragazzi hanno effettuato una visita ai locali del comando Provinciale, soffermandosi, in particolare, presso la Centrale Operativa, cuore pulsante ed organo di coordinamento tra Reparti e militari impegnati in servizi di pattugliamento e controllo del territorio.

Ancora, nel cortile seminterrato, hanno potuto assistere ad una dimostrazione di intervento di bonifica e messa in sicurezza di un finto ordigno esplosivo IEDD da parte degli artificieri antisabotaggio ed ad una rassegna dei mezzi veicolari in uso al NORM – Aliquota Radiomobile. I ragazzi hanno anche chiesto dell’eventuale esistenza di procedure particolari e di personale specializzato nel caso di accoglienza di donne vittime di violenza, gli stessi sono stati esauditi nella loro curiosità e sono stati accompagnati a visitare la “camera rosa”, locale creato appositamente per questo genere di delicati interventi.

Al termine delle visite, gli studenti hanno fatto omaggio al Prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella ed al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, Col. Agatino Saverio Spoto, del libro scritto ed illustrato da loro stessi intitolato “La bravura di Anselmo” e “Antonina innamorata” a conclusione di una giornata che ha sancito, ancora una volta, le strette interdipendenza, interfunzionalità e sinergia tra Scuola, Prefettura ed Arma dei Carabinieri ed ha consentito ai ragazzi di percepire il mondo delle Istituzioni come strumento di supporto al servizio del cittadino e della popolazione.