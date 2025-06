Sopralluogo del sindaco alla Villa Vecchia, in fase di conclusione i lavori nel ‘polmone verde’ della città

- Advertisement -

COSENZA – Cosenza potrà presto tornare a vivere uno dei suoi luoghi più amati: la Villa Vecchia. Il sindaco Franz Caruso ha effettuato un sopralluogo nell’area verde del centro storico, dove sono in fase di ultimazione i lavori di recupero e riqualificazione, realizzati nell’ambito del CIS Centro Storico per un valore complessivo di oltre 2 milioni e 700mila euro. «Stiamo ridando dignità e valore – ha dichiarato il sindaco – ad uno dei simboli della città, il più antico polmone verde di Cosenza, punto di riferimento per cittadini, turisti e visitatori. Un progetto di grande valore storico, ambientale e sociale, mai attuato prima con tale portata».

I lavori

Realizzati sotto la supervisione della Soprintendenza di Cosenza, hanno riguardato sia la conservazione dei manufatti architettonici storici, sia un importante intervento sul patrimonio botanico e sul verde urbano. In chiave di sicurezza, si è proceduto anche alla messa in sicurezza dei costoni soggetti a frane e all’abbattimento selettivo di alberi a rischio crollo, sulla base di indagini agronomiche specialistiche. Riguardo alle opere realizzate, si va dal restauro dei giochi d’acqua al ripristino del sistema idraulico, passando per la nuova pubblica illuminazione, il sistema di irrigazione, il drenaggio delle acque meteoriche, e la riqualificazione del bar interno che sarà dato in concessione come area ristoro, anche in servizio del vicino Teatro “A. Rendano”.

Nonostante l’ampiezza degli interventi, è stato conservato intatto il carattere “selvaggio” del giardino, come richiesto dalla Soprintendenza, mantenendo anche l’antico anfiteatro sorto come vasca-fontana. Il sindaco Caruso ha annunciato che l’inaugurazione dell’area è ormai imminente e sarà celebrata con un evento ad hoc nei prossimi giorni.