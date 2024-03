COSENZA – Scontri Cosenza-Catanzaro: arrivano i primi provvedimenti relativi ai tafferugli post derby. Nella giornata di oggi, almeno una decina di tifosi sono stati portati in Questura e per sei di loro, da quanto appreso, sarebbe scattato l’arresto per gli incidenti avvenuti nel post partita di domenica sia fuori dallo stadio Marulla, ma soprattutto nei pressi dell’uscita autostradale a Cosenza Nord. Ma il numero degli arresti potrebbe crescere.

La Digos di Cosenza, che ha indagato e sta eseguendo le operazioni, avrebbe visionato decine e decine di video sia dei sistema di sorveglianza del centro commerciale Marconi che di altri girati da privati cittadini e che circolano sui social. In queste ore sono scattati i primi provvedimenti che dovrebbero riguardare in totale circa 12 persone fermate in flagranza differita. Si tratterebbe di ultras del Catanzaro, ma dalla Questura filtrano pochissime notizie, anche perché le operazioni di notifica sono ancora in corso. Tra i fermati anche l’ultras portato in Questura la stessa sera di domenica e poi rilasciato.

In aggiornamento

Scontri Cosenza-Catanzaro: 13 poliziotti contusi

Il bilancio finale degli scontri è stato di tredici poliziotti contusi. Alcuni tifosi del Catanzaro erano stati identificati dalle forze dell’ordine già nell’immediatezza dei fatti e un ultras portato in Questura e poi rilasciato. Secondo la ricostruzione fatta dalla Questura, dopo alcuni leggeri tafferugli senza conseguenze che si sono verificati nelle vicinanze dello stadio, i pullman dei tifosi giallorossi sono stati instradati verso l’autostrada. Gli incidenti si sono verificati nei pressi del centro commerciale di Rende, a poco distanza dallo svincolo autostradale. Lungo la strada, un gruppo di supporter catanzaresi, da due pulmini, hanno lanciato sassi contro le auto della polizia. Quindi si sono fermati nel parcheggio del centro commerciale lanciando fumogeni verso la struttura e cercando di entrare. Ed è qui che ci sono stati gli scontri col la polizia.

Diversa la versione fornita da tifosi catanzaresi che parlano di un agguato dei tifosi avversari e sostengono che i pulmini si sono fermati dopo che un gruppo di tifosi del Cosenza li aveva colpiti con sassi e bastoni. Versione che, al momento, non è stata confermata dalla Questura. In uno dei video all’esame degli investigatori, si vede un gruppetto di cinque, sei persone incappucciate che dal lato dell’ingresso del centro commerciale lanciano delle torce all’indirizzo del parcheggio dove sono fermi i pullman che trasportavano i tifosi del Catanzaro.

Al lancio, i supporter giallorossi reagiscono rilanciando le torce verso il punto di partenza e si vede un gruppo che inizia a correre verso l’ingresso. In un altro si vede un gruppo di individui incappucciati e con in mano dei bastoni che percorrono una strada posta alle spalle della struttura. Dall’esame di questi video, gli investigatori sperano di ricostruire con esattezza quanto accaduto e le responsabilità individuali.