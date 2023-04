Scomparsa Rosanna Rovito, il cordoglio del sindaco di Cosenza

COSENZA – “E’ con profonda tristezza che ho appreso della scomparsa di Rosanna Rovito. Una giovane vita spezzata dopo un lunga e sofferta malattia, contro cui Rosanna ha combattuto con fede e senza arrendersi mai”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso esprimendo il cordoglio dell’Amministrazione Comunale e della città alla famiglia Rovito.

“Rosanna- prosegue Franz Caruso – si è contraddistinta per coraggio e forza d’animo nell’affrontare le tante difficoltà che la vita terrena le ha riservato. Il suo costante e forte impegno per il sociale, per quanti soffrono il disagio e vivono nella sofferenza, era noto ed apprezzato nella comunità cosentina che oggi piange commossa la sua perdita”.

“Alla famiglia Rovito – conclude il Primo Cittadino – giunga la mia più sentita vicinanza in questo momento di grande dolore. Il ricordo di Rosanna rimarrà indelebile nel cuore di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla”.