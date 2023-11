Scattata nella provincia di Cosenza l’operazione interforze ‘Alto Impatto’

COSENZA – Avviato il piano straordinario di controllo del territorio denominato Operazione “Alto Impatto” nell’intera Provincia di Cosenza determinati in sede di riunione tecnica di coordinamento presieduta dal Prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, predisposti in sede di tavolo tecnico dal Questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, d’intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri Col. Agatino Saverio Spoto e della Guardia di Finanza Col. Giuseppe Dell’Anna.

Tali servizi hanno visto sul territorio la presenza congiunta dei militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, unità del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale”, unità Cinofile, specialisti delle varie Forze di Polizia nonché delle Polizie locali competenti. I servizi di controllo del territorio ad alto impatto, sono finalizzati a prevenire e contrastare ulteriormente i reati predatori e dare un immediato riscontro alle richieste di sicurezza della collettività continuano a dare i loro frutti. I mirati controlli a persone e mezzi, secondo uno schema operativo ormai collaudato, ha consentito di monitorare determinate zone della città e della provincia ad alta densità criminale.

Le aree sottoposte a controllo

Sono stati effettuati sia a Cosenza, in particolare in via degli Stadi, c.da Serra Spiga e zone limitrofe, che nei Comuni di Cassano allo Ionio, Laghi di Sibari, Sibari, Corigliano Rossano e località Schiavonea, accurati controlli nelle aree più a rischio e nelle zone delle piazze di spaccio di droga. Particolarmente intensa è stata l’attività tesa a verificare il rispetto delle misure imposte alle persone sottoposte agli obblighi di legge ed a tal proposito sono stati controllati soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale.

Sala slot irregolare

Di notevole importanza anche il controllo amministrativo effettuato ad un noto esercizio commerciale a Schiavonea di Corigliano-Rossano, all’interno del quale è stata accertata l’istallazione di nr. 5 Totem slot-machine irregolari in quanto non collegati alla rete telematica di controllo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (ADM) e con i sigilli delle schede manomesse. Tale verifica portava al deferimento in stato di libertà del proprietario, già gravato da precedenti di Polizia e l’elevazione di sanzioni amministrative per un ammontare di € 50.000 ed una somma di danaro pari ad € 1.710.

Di seguito i risultati conseguiti:

– 447 persone identificate;

– 293 veicoli controllati;

– 5 esercizi pubblici e/o aperti al pubblico controllati;

– 20 posti di controllo;

– 9 contestate violazioni al Codice della Strada;

– 3 soggetti deferiti all’A.G.

I controlli in ambito provinciale da parte delle Forze di Polizia continueranno anche nei prossimi giorni, senza soluzione di continuità.