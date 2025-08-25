Regionali, Maria Teresa De Marco rompe il silenzio: «Inviti da diverse forze politiche, sto vagliando»

- Advertisement -

COSENZA – Il tema della regionali in Calabria è caldo in queste settimane. Tra i nomi che sono circolati sulle possibili condidature alle Cittadella, anche quello di Maria Teresa De Marco, assessore alla salute del Comune di Cosenza. Dopo un primo silenzio, la De Marco ha deciso di parlare e chiarire come stanno le cose.

“Con riferimento ad alcune indiscrezioni riportate dalla stampa e relative a mie presunte candidature al Consiglio Regionale della Calabria, mi preme chiarire, a tutela dei miei valori etici innanzitutto, ma anche per rispetto verso i miei elettori, – scrive in una nota – che mi hanno sostenuta alle amministrative di Cosenza, e verso il sindaco Franz Caruso che mi ha incaricato assessore con delega alla salute, che ogni decisione che ho assunto nella mia vita è stata dettata da scienza e coscienza e senza ascoltare le tante sirene che pure mi si muovono intorno da tempo”.

L’assessore alla salute di Palazzo dei Bruzi, spiega che “Fatta questa doverosa premessa, aggiungo che sono stata invitata a candidarmi alle prossime regionali da diverse forze politiche. Inviti che sto vagliando con correttezza e responsabilità. Si capisca bene, infine, che non sono una banderuola al vento e che il mio impegno in politica è dettato unicamente dalla mia volontà di servire la collettività a prescindere da aderenze partitiche che, comunque, non mi appartengono”.