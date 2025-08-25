HomeArea Urbana

Regionali, Maria Teresa De Marco rompe il silenzio: «Inviti da diverse forze politiche, sto vagliando»

L'assessore alla salute del Comune di Cosenza ammette di essere stata invitata da diversi schieramenti e ora è al vaglio con "correttezza e responsabilità". Poi chiarisce: "Il mio impegno in politica è dettato unicamente dalla mia volontà di servire la collettività a prescindere da aderenze partitiche che, comunque, non mi appartengono"

COSENZA – Il tema della regionali in Calabria è caldo in queste settimane. Tra i nomi che sono circolati sulle possibili condidature alle Cittadella, anche quello di Maria Teresa De Marco, assessore alla salute del Comune di Cosenza. Dopo un primo silenzio, la De Marco ha deciso di parlare e chiarire come stanno le cose.

“Con riferimento ad alcune indiscrezioni riportate dalla stampa e relative a mie presunte candidature al Consiglio Regionale della Calabria, mi preme chiarire, a tutela dei miei valori etici innanzitutto, ma anche per rispetto verso i miei elettori, – scrive in una nota – che mi hanno sostenuta alle amministrative di Cosenza, e verso il sindaco Franz Caruso che mi ha incaricato assessore con delega alla salute, che ogni decisione che ho assunto nella mia vita è stata dettata da scienza e coscienza e senza ascoltare le tante sirene che pure mi si muovono intorno da tempo”.

L’assessore alla salute di Palazzo dei Bruzi, spiega che “Fatta questa doverosa premessa, aggiungo che sono stata invitata a candidarmi alle prossime regionali da diverse forze politiche. Inviti che sto vagliando con correttezza e responsabilità. Si capisca bene, infine, che non sono una banderuola al vento e che il mio impegno in politica è dettato unicamente dalla mia volontà di servire la collettività a prescindere da aderenze partitiche che, comunque, non mi appartengono”.

Ultimi Articoli

equipaggio di terra dei paesi arbëreshë

San Basile, nasce l’equipaggio di terra dei paesi arbëreshë: un sostegno alle azioni di...

Provincia
SAN BASILE (CS) - Nel corso del Festival delle Migrazioni 2025, promosso dall'Associazione don Vincenzo Matrangolo Ets che si concluderà il 31 agosto dopo...
sequestrato Kalashnikov

Armi da guerra nascoste in pieno centro cittadino, sequestrato dai Carabinieri un Kalashnikov

Calabria
GIOIOSA IONICA (RC) - Un fucile d’assalto AK-47, il famigerato “Kalashnikov” entrato da decenni nell’immaginario collettivo come simbolo di guerre e violenza mafiosa, è...
Andrea De Lorenzo

Morte Andrea De Lorenzo, oggi a Praia a Mare i funerali: la famiglia chiede...

Tirreno
PRAIA A MARE (CS) - Si svolgeranno oggi i funerali di Andrea De Lorenzo, l'infermiere 46enne morto venerdì sera a seguito di un tragico...
Ilaria Mirabelli

Un anno senza Ilaria Mirabelli, oggi il ricordo di parenti e amici a Lorica

Provincia
COSENZA - È trascorso un anno dalla morte di Ilaria Mirabelli, la 38enne stilista di gioielli morta in un tragico incidente lungo la Statale...

A Bisignano arriva “Baskettiamo”: un progetto per avvicinare i più piccoli allo sport, socializzare...

Provincia
BISIGNANO (CS) - Il prossimo 16 settembre 2025 avrà ufficialmente inizio il progetto "Baskettiamo", un'iniziativa promossa dalla Bim Bum Basket Rende con l'obiettivo di...

