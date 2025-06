RC moto, a Cosenza i prezzi schizzano in alto: è tra le province più care in Calabria

- Advertisement -

COSENZA – Le polizze RC moto in Calabria, e nella provincia di Cosenza, costano sempre di più. È quanto emerge dall’ultimo report diffuso da segugio.it, il portale di comparazione dei prodotti assicurativi che ha analizzato l’andamento del premio RC moto in Calabria nel corso degli ultimi mesi. A maggio 2025 il costo medio per assicurare un motoveicolo in Calabria è stato di 392,4€, in crescita (+2,6%) rispetto allo stesso mese del 2024.

La provincia di Cosenza risulta tra le più care, seconda solo a Reggio Calabria dove il prezzo del premio arriva a 442 euro. I prezzi riferiti a Cosenza sfiorano le 400 euro, attestandosi su una media di 388 euro. Catanzaro, invece, è la provincia che fa registrare il maggior incremento nel costo della RC Moto rispetto a maggio 2024, con una variazione del +5,9%. L’unica provincia che registra una riduzione della RC Moto è Vibo Valentia, con il -11,6%.