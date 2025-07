Provincia di Cosenza «sull’orlo del disseto, ma Succurro continua a fare viaggi istituzionali». M5S chiede chiarezza

- Advertisement -

COSENZA – La Provincia di Cosenza ha 89 milioni di disavanzo, come diffuso dagli orgai di stampa, un dato che dimostra un dissesto finanziaro di non poco conto e per ilo quale il Movimento 5 Stelle di Cosenza, per voce del coordinatore provinciale Giuseppe Giorno, chiede chiarezza e responsabilità alla presidente Rosaria Succurro.

Giorno, esprime “profonda preoccupazione per la grave situazione finanziaria dell’ente provinciale, una cifra che rappresenta una vera emergenza istituzionale e che impone risposte immediate e trasparenti da parte della presidente Rosaria Succurro”. Il coordinatore del M5S parla di una “crescita esponenziale” del disanzo negli ultimi tre anni: “passando da circa 30 milioni a 89 milioni di euro. Una voragine finanziaria che rischia di compromettere la capacità della Provincia di garantire servizi essenziali come la manutenzione delle strade, l’edilizia scolastica e il supporto ai comuni più fragili”.

Provincia di Cosenza: Giorno chiede la pubblicazione dei costi sostenuti per le missioni internazionali

Il M5S per questi motivi mostra, senza remore, forte perplessità nei confronti della “scelta della presidente Succurro di continuare a partecipare a missioni internazionali in Paesi come Kosovo, Albania, Cina, Senegal e, da ultimo, Malta, con l’obiettivo dichiarato di promuovere la Sila”. Giusepppe Giorno ricorda come “la Provincia, tuttavia, non detiene competenze in materia di relazioni estere, e non è stato chiarito chi abbia sostenuto i costi delle trasferte, quali risultati concreti siano stati ottenuti e in base a quali criteri siano state autorizzate tali iniziative”.

Il Movimento 5 Stelle ritiene che, “in un momento così delicato per le finanze dell’ente, ogni risorsa debba essere destinata alle reali priorità del territorio. – chiarisce – È inaccettabile che, mentre mancano fondi per scuole e infrastrutture, si continuino a finanziare viaggi istituzionali privi di trasparenza e di ricadute misurabili“. Motivi questi che spingono Giorno a chiedere “la pubblicazione integrale dei costi sostenuti per le missioni internazionali, di conferire urgentemente ai Consiglieri provinciali e ai sindaci, e l’elaborazione di un piano di rientro finanziario realistico e condiviso”.