Pronto Soccorso di Cosenza: eterna sofferenza. De Salazar rassicura «entro luglio la nuova area»

COSENZA – Ieri pomeriggio l’ispezione dei consiglieri regionali Iacucci (Pd), Bevacqua (Pd) e Tavernise (Pd) all’Annunziata e al Pronto Soccorso di Cosenza, dopo le denunce dei cittadini, per verificare la qualità dei servizi erogati: decine e decine di pazienti in attesa di ricovero sulle barelle perchè nei reparti non c’è posto, con i medici che «lavorano in condizioni inaccettabili» come dichiarato da Tavernise che senza giri di parole ha definito quello che accade giornalmente nel Pronto Soccorso dell’Annunziata «uno scenario da guerra. Pensavo che un Pronto soccorso del genere esistesse solo in luoghi di guerra. Ed invece a Cosenza abbiamo uno scenario di guerra nel Pronto Soccorso. L‘Hub di Cosenza è rimasto l’unico avamposto perchè la sanità territoriale è sparita».

Tavernise ha posto poi il problema dei medici imboscati.«Al momento ho rintracciato 913 unità “imboscate” nelle aziende sanitarie calabresi che hanno inteso rispondere alla mia richiesta di accesso agli atti. Si tratta di personale sanitario (tra medici, OSS, infermieri, tecnici di laboratorio) che svolgono ruoli diversi, per lo più amministrativi, rispetto a quello per i quali sono stati assunti».

Organici insufficienti

C’è poi l’annosa questione degli organici. Ieri dei 5 medici di turno nel reparto di emergenza, 4 erano cubani e il loro apporto è a dir poco determinate. Iacucci ha chiesto di sapere quante stabilizzazioni sono state fatte e quante nuove assunzioni verranno fatte dall’Azienda Ospedaliera. Perchè oltre al pronto Soccorso le maggiori criticità si concentrerebbero anche nei reparti di Urologia, medicina d’urgenza e chirurgia. I tre, nell’incontro con i vertici dell’AO hanno anche chiesto spiegazioni sul funzionamento dell’emergenza-urgenza e sullo stato dei conti dell’azienda Ospedaliera. Per questo motivo è stato più volte ribadita l’importanza di potenziare la rete di emergenza urgenza territoriale e la medicina di prossimità attuando tutto quello che il PNRR mette a disposizione.

Pronto Soccorso di Cosenza, a luglio l’apertura della nuova area

Intanto, proprio sul Pronto Soccorso, Il commissario Vitaliano De Salazar, che ha rivendicato i progressi ottenuti nell’ultimo anno assicura: “entro luglio completeremo la ristrutturazione“. Si tratta di un’area che prevede una superficie aggiuntiva di quasi 700 MQ con spazi adeguati, nuovi posti letti e soprattutto nuovi macchinari.