Processo Bergamini: arrivano in tribunale Zola, Padovano e Muro

COSENZA – Un’udienza durata poco tempo, che potrebbe non aver portato alcuna novità sostanziale per l’esito del processo. E’ durata poco l’udienza che si è celebrato in Corte d’Assise a Cosenza nell’ambito del processo seguito alla morte dell’ex calciatore rossoblù Donato Bergamini. Chiamati a deporre alcuni ex giocatori, decisamente noti, nella veste di testimoni poiché chiamati in causa dall’ex collaboratore di giustizia Pietro Pugliese. I giocatori in questione sono Michele Padovano, Gianfranco Zola e Ciro Muro.

Pugliese, persona vicina agli ambienti del Napoli degli anni ’80, in un’altra udienza in cui era stato sentito come testimone, aveva dichiarato di aver appreso da questi giocatori alcuni particolari sulla morte di Bergamini, riconducibile, secondo lo stesso Pugliese, al calcio scommesse. Nel corso della stessa udienza lo stesso Pugliese aveva detto di essere disposto a parlare in cambio di protezione temendo per la propria incolumità. I giocatori, chiamati in causa oggi, hanno negato la circostanza ed anche di conoscere lo stesso Pugliese.