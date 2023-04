Polizia di Stato, Cosenza festeggia il 171mo anniversario della fondazione

COSENZA – Anche a Cosenza, come in tutta Italia, si sono svolti i festeggiamenti solenni, in occasione del 171mo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. È stato confermato l’orgoglio ed il senso di appartenenza che accumunano le donne e gli uomini della Polizia, il cui lavoro quotidiano si proietta tra la gente.

Un legame, quello tra la Polizia e i cittadini, divenuto ormai fondamentale e non a caso la cerimonia si è svolta all’aperto alla presenza, oltre che di tutte le istituzioni civili, militari e religiose, anche di tanti cittadini giovani e meno giovani. In occasione dei festeggiamenti sono stati diramati i numeri sull’ultimo anno con le attività su tutto il territorio.

Polizia di Stato, a Cosenza la celebrazione

“Un rapporto, quello tra la Polizia di Stato e i cittadini, – come ha evidenziato il questore di Cosenza Michele Maria Spina che in questi anni, specie dopo la pandemia, è cambiato, è migliorato. Infatti – prosegue il questore di Cosenza – abbiamo voluto fortemente celebrare questo 171mo anniversario in una piazza centrale delle città di Cosenza, perché oltre alle nostre donne, ai nostri uomini, agli ospiti, abbiamo voluto la presenza della gente“.

Caruso “Polizia di Stato è presidio assoluto di legalità”

“Ricordare il 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato anche nella nostra città, come nel resto del Paese, equivale, al di là degli aspetti eminentemente celebrativi, a riaffermare l’importanza e il significato di una presenza. Insostituibile ed indispensabile per tutta la nostra comunità, per il ruolo che è chiamata a svolgere al servizio della cittadinanza, garantendone la sicurezza, e rappresentando, per tutte le funzioni alle quali la Polizia di Stato attende, un presidio assoluto di legalità”.

È quanto ha invece affermato il Sindaco di Cosenza Franz Caruso che ha partecipato questa mattina alle celebrazioni del 171° anniversario della fondazione svoltesi in Piazza Kennedy.

“Il motto “Esserci sempre!” adottato – ha aggiunto il Sindaco Franz Caruso – è proprio riassuntivo di questo essere al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini. La città, infatti, deve tantissimo alla Polizia e alle donne e agli uomini che la compongono, per la loro costante presenza sul territorio e per il quotidiano ed incessante lavoro che viene svolto a tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza, della legalità, della democrazia”.

“Ecco perché – ha dichiarato ancora Franz Caruso – una ricorrenza come quella odierna rappresenta l’occasione, importante e necessaria, per ribadire il duro lavoro cui sono chiamati tutti coloro che della Polizia fanno parte e verso i quali la città di Cosenza e i suoi rappresentanti istituzionali intendono esprimere i loro sentimenti di autentica e sincera riconoscenza e gratitudine”.