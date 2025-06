Planetario di Cosenza, è scontro politico tra la maggioranza e la minoranza accusata di strumentalizzazione

- Advertisement -

COSENZA – È scontro aperto al Consiglio Comunale di Cosenza sul futuro del Planetario “Giovan Battista Amico”, e i capigruppo di maggioranz: Ivan Commodaro, Francesco Alimena, Raffaele Fuorivia, Domenico Frammartino, Francesco Gigliotti e Daniela Puzzo difendono l’azione amministrativa guidata dal sindaco Franz Caruso, respingendo con forza le critiche della minoranza, accusandola di strumentalizzare politicamente le problematiche del Planetario. “I consiglieri di minoranza a Palazzo dei Bruzi sono da censurare senza attenuanti perché portano avanti un’opposizione che nulla ha a che fare con l’interesse collettivo, ma che si muove esclusivamente per finalità politiche e di ostacolo”.

L’eredita di Occhiuto e il Planetario

Nel mirino della maggioranza finisce in particolare l’eredità lasciata dalla precedente amministrazione, guidata dall’ex sindaco Occhiuto, a cui viene attribuita la responsabilità del dissesto economico e del mancato pagamento dei macchinari fondamentali per il funzionamento del Planetario, in particolare il proiettore ottico Starmaster ZMP. “È il colmo che proprio chi ha creato il disastro si erga oggi a paladino del Planetario. Parliamo di macchinari costosi che loro non hanno nemmeno pagato, preferendo destinare centinaia di migliaia di euro a un’inaugurazione in pompa magna”.

Interventi per rilanciare la struttura

Nonostante le difficoltà economiche ereditate, la maggioranza assicura che l’obiettivo resta quello di rilanciare la struttura come polo d’eccellenza, a livello nazionale ed europeo, compatibilmente con le attuali disponibilità economiche e nel rispetto delle necessarie procedure burocratico-amministrative. Nel frattempo, sottolineano i consiglieri, sono già in corso da oltre venti giorni lavori di manutenzione, pulizia e messa in sicurezza, con il ripristino dell’illuminazione esistente e l’avvio di nuovi interventi per migliorare l’area.

I capigruppo di maggioranza chiudono con un attacco frontale all’opposizione, accusata di tentare di screditare l’azione amministrativa in ogni occasione, anche a fronte di iniziative apprezzate dalla cittadinanza. “Siamo abituati a queste tattiche – concludono i capigruppo di maggioranza – ma non ci fermeranno. L’inaugurazione della Villa Vecchia Comunale ha dato fastidio, ma è solo l’inizio. La stagione del rilancio di Cosenza è iniziata e continuerà con forza e determinazione”.