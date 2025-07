PD Cosenza: Matteo Lettieri incontra i consiglieri provinciali «unità di intenti per il rilancio del territorio»

- Advertisement -

COSENZA – Prosegue l’attività del segretario provinciale del PD cosentino, Matteo Lettieri che stamattina ha incontrato i consiglieri provinciali iscritti al Partito Democratico. Hanno partecipato il capogruppo Giuseppe Ciacco, Rosellina Madeo e Pino Capalbo per un confronto approfondito sull’attività istituzionale e sulle prospettive future della provincia di Cosenza. L’incontro, che rientra nel piano di ascolto e coordinamento annunciato dal neo-segretario, ha rappresentato il primo momento operativo di confronto con chi quotidianamente è impegnato nell’attività amministrativa provinciale, portando avanti un’opposizione costruttiva e propositiva.

“Ho voluto incontrare immediatamente i nostri consiglieri provinciali per fare il punto sulla loro importante attività di questi anni – ha dichiarato Lettieri al termine del colloquio –. Insieme agli altri colleghi, Giuseppe Ciacco, Rosellina Madeo e Pino Capalbo hanno svolto un lavoro prezioso di opposizione in Provincia, sempre attenti alle esigenze del territorio e capaci di proporre soluzioni concrete ai problemi dei cittadini”.

Il segretario provinciale ha espresso particolare apprezzamento per l’impegno dimostrato: “In questi anni hanno saputo mantenere alta l’attenzione su temi cruciali per la provincia di Cosenza, dall’edilizia scolastica alla viabilità, dalle politiche sociali allo sviluppo economico. Il loro contributo è stato fondamentale per tenere viva la presenza democratica nell’ente provinciale”.

Unità di intenti e visione condivisa

Durante l’incontro è emersa una piena sintonia tra la nuova linea politica tracciata dal segretario provinciale e l’impostazione del lavoro svolto dai consiglieri democratici. “Ho constatato con grande soddisfazione l’unità di intenti con la nuova rotta che vogliamo imprimere al PD provinciale – ha evidenziato Lettieri –. I nostri consiglieri hanno dimostrato di condividere pienamente la visione di un partito più vicino ai territori e più incisivo nell’azione politica”. Giuseppe Ciacco, in qualità di capogruppo, ha illustrato le principali iniziative portate avanti dal gruppo PD in Consiglio Provinciale, mentre Rosellina Madeo e Pino Capalbo hanno fornito il loro contributo specifico sui dossier di maggiore rilevanza per i rispettivi territori di riferimento.

L’incontro è stato l’occasione per fare un bilancio dettagliato dell’attività svolta e per definire le linee programmatiche per il prossimo futuro. “Abbiamo discusso approfonditamente di quello che è stato fatto in questi anni e soprattutto dei programmi da concretizzare nel prossimo futuro”, ha spiegato il segretario provinciale.

Tra i temi affrontati:

– Il potenziamento della rete scolastica provinciale e la messa in sicurezza degli edifici;

– Il rilancio della viabilità provinciale e il miglioramento delle infrastrutture di collegamento;

– Le politiche per lo sviluppo economico e il sostegno alle imprese del territorio;

– Le iniziative per contrastare lo spopolamento delle aree interne;

– Il coordinamento con gli enti locali per una maggiore efficacia dell’azione amministrativa.

“Questo incontro rappresenta il primo tassello di una strategia più ampia di coordinamento e programmazione – ha sottolineato Lettieri –. I nostri consiglieri provinciali sono una risorsa fondamentale per il territorio e il loro contributo sarà centrale nella definizione delle politiche che il PD porterà avanti a tutti i livelli”. Il segretario provinciale ha annunciato che seguiranno altri incontri specifici: “Nei prossimi giorni completeremo il ciclo di confronti con tutti gli amministratori democratici. L’obiettivo è costruire una strategia unitaria e condivisa che parta dalle reali esigenze dei cittadini e dei territori e che sia in grado di produrre risultati concreti”. “L’unità di intenti emersa oggi è il presupposto fondamentale per il rilancio dell’azione del PD in provincia di Cosenza – ha concluso Lettieri –. Insieme ai nostri consiglieri provinciali continueremo a lavorare per una Provincia più efficiente, più vicina ai cittadini e più capace di rispondere alle sfide del futuro”.

I consiglieri provinciali hanno espresso piena disponibilità a sostenere la nuova linea politica tracciata dal segretario, confermando l’impegno a proseguire nell’attività di opposizione costruttiva e nell’elaborazione di proposte concrete per il territorio. Il segretario provinciale ha confermato che nei prossimi giorni completerà il ciclo di incontri con amministratori e consiglieri regionali del PD, secondo il programma annunciato, per costruire una strategia coordinata e condivisa a tutti i livelli istituzionali.