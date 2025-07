Paura a Cosenza, violento scontro tra auto e scooter su Via Caloprese: ferito un giovane

- Advertisement -

COSENZA – Un brutto incidente si è verificato nella sera di oggi a Cosenza su Via Caloprese. L’impatto, violento, ha coinvolto un’auto ed un motociclo. Quest’ultimo, in seguito all’urto, sarebbe stato scaraventato a 10 metri di distanza. Ancora da accertare le cause dell’impatto. Lo scooter procedeva verso Piazza Europa, e avrebbe impattato contro l’auto che stava invece per immettersi nella traversa che porta su Via della Repubblica.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per tutti i rilievi del caso, un’ambulanza del 118 ed un’auto medica. Il conducente dello scooter, un giovane, è rimasto ferito ed è stato portato all’Annunziata di Cosenza. Al momento il traffico è in tilt con lunghe code, rallentamenti e disagi alla circolazione.

In aggiornamento