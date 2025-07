Parco Piero Romeo, anche il SIULP risponde all’appello: domani presente alla manifestazione

- Advertisement -

COSENZA – Anche il SIULP di Cosenza, il sindacato italiano unitario lavoratori polizia, risponde “presente” all’appello lanciato da Sergio Crocco e la Terra di Piero per scongiurare la chiusura del Parco Piero Romeo, nel cuore della città dei Bruzi. Il sindacato fa sapere che sarà presente in piazza, domani, 15 luglio, per la manifestazione di sensibilizzazione promossa per chiedere una maggiore tutela del parco e di tutti i beni comuni della città.

Il SIULP scende dunque in campo per “scongiurare lo smantellamento delle strutture del Parco “Piero Romeo”, un gioiello, un fiore all’occhiello della città di Cosenza, poiché dedicato alle bambine ed ai bambini diversamente abili, che lo frequentano con gioia da nove anni. Un’oasi di civiltà, così definita dai fondatori, di cui la città di Cosenza non può farne a meno“.

SIULP di Cosenza sul Parco Piero Romeo: “Necessario intervenire subito”

Il SIULP di Cosenza ricorda come “i continui atti vandalici stanno fiaccando l’attività dei volontari della Terra di Piero nel tenere il parco pulito ed efficiente per essere sempre pronto ad accogliere ed integrare nella comunità le bambine ed i bambini meno fortunati” motivo, questo, che spinge il sindacato a dire che è necessario “intervenire subito, ciascuno con le proprie competenze, per salvaguardare un bene comune tanto prezioso e di alto profilo valoriale per l’intera collettività”. È per questi motivi che il SIULP dice a chiare lettere che “non rimarrà sordo all’appello e parteciperà con una piccola rappresentanza alla mobilitazione popolare che si terrà domani pomeriggio”.