Cosenza

Padre Fedele ed il Cosenza che non c’è più

In questi giorni il ricordo di Padre Fedele ha fatto emergere la Cosenza di un tempo. E nel calcio le differenze sono enormi

HomeArea UrbanaCosenza
Paolo Talarico
Scritto da Paolo Talarico
Stima lettura: 2 minuti

COSENZA – Non poteva non passare dallo stadio l’ultimo viaggio di Padre Fedele, che è di fatto un pezzo di storia della città.

Le giornate “dedicate” a Padre Fedele, dalla camera ardente fino alla sepoltura, passando per il suo funerale, sono state caratterizzate, però, dal ricordo di una Cosenza che, per forza di cose, oggi è cambiata. Forse non c’è più o esiste solo in parte oltre che nella galleria dei ricordi.

Il passare del tempo, del resto, non fa sconti a nessuno, neanche ad un “Monaco”, che faceva la spola fra la Calabria e l’Africa con l’intento di aiutare gli altri.

Se della figura del frate, di quell’uomo, di quel religioso, altruista come pochi, si è parlato tanto in queste ore, allo stesso modo è stata celebrata la figura del tifoso, dell’ultra, che è impossibile scindere da tutto il resto.

Probabilmente, in questa fase storica, è proprio riferito al calcio uno dei confronti più impietosi fra la Cosenza del passato e del presente. Chi ha preso parte al funerale del “Monaco“ ha avuto modo di vivere, anche solo per pochi secondi, un senso di appartenenza, che al momento non alberga a questa latitudini. Non si tratta di vincere o perdere, non si tratta di serie a, B o C, è comunità, è simbiosi fra città e squadra, è quel legame che si crea nella vittoria e nella sconfitta, è quella identità che hai sulla pelle, che condividi con chi ti trovi al tuo fianco in gradinata. Allora il San Vito si trasformava davvero nel “Maracanà”, quello di un tempo, una sorta di luogo dei sogni.

Padre Fedele ha preso il bello ed il buono del mondo del calcio e ci ha messo poi del “suo”; non solo l’estrosità del suo modo di essere, ma anche il suo carisma, la sua generosità e, da leader qual è, ancora oggi, ha trascinato il tifo rossoblù verso nobili traguardi. Ragazzi che sono diventati uomini con valori grazie a lui e la sosta al San Vito Marulla dopo il funerale non è stata solo una celebrazione dovuta, ma anche una sorta di “rimpatriata” e, volendo, anche la consegna di un testamento spirituale.

Il messaggio è chiaro, ma serve che ci sia chi è in grado di recepirlo. La storia, prima di scriverla, bisogna conoscerla, magari viverla e sentirla sulla propria pelle. Almeno a queste latitudini, dove non ci si gioca la Champions League, ma in palio c’è altro.
E qui la storia è stata scritta da un monaco, non “uno con i soldi”, ma uno che ha capito che il Cosenza calcio non è una società, ma una comunità.

- Pubblicità Sky-

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Categorie

Calabria36988Area Urbana22246Archivio Storico News20456Cosenza20413Provincia19739Italia7990In Evidenza7648Magazine3953

Correlati

Carica altri
Paolo Talarico
Altri articoli di Paolo Talarico
Calabria

Elezioni regionali: il “caldo” Ferragosto del centrosinistra fra attese, WhatsApp e...

Ferragosto è arrivato, il candidato del centro sinistra calabrese per le prossime elezioni regionali ancora no. L’ideale linea temporale, oltre la quale non si...
Provincia

Altomonte: un festival che guarda ai popoli del Mediterraneo. Stasera la...

ALTOMONTE (CS) - È una rassegna dal respiro sempre più internazionale, il Festival euromediterraneo, che prenderà il via ad Altomonte questa sera con la...
Cosenza

Focolaio di botulino a Diamante, gli aspetti ancora da chiarire e...

COSENZA - In casi come questi più passa il tempo, più si riesce a delineare quanto accaduto. Sui casi di botulino, che potrebbero essere...
Provincia

A Lungro nasce il primo sportello INPS bilingue: servizi anche in...

LUNGRO (CS) - Non è solo un nuovo sportello Punto Utente Evoluto INPS, ma è anche uno strumento attraverso il quale conservare la tradizione...
Area Urbana

Inaugurato a Rende il nuovo sportello Sorical. Calabretta «per un rapporto...

RENDE - Sorical si avvicina ai cittadini e lo fa inaugurando a Rende lo sportello commerciale in Piazza Matteotti. Da oggi dunque, i cittadini...
Caruso e Guarascio
Sport

Cessione Cosenza calcio, Il sindaco Caruso: «non credo alle parole del...

COSENZA - Le parole del presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio, riportate dal Corriere della Calabria, non potevano non suscitare delle reazioni da parte...

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA