Ospedale Annuziata, Conad dona 85mila euro al reparto pediatrico

COSENZA – In Calabria, l’iniziativa promossa da PAC 2000A Conad in tutti i punti vendita della rete ha permesso di raggiungere la straordinaria cifra di 85.000 euro, devoluta anche quest’anno al Reparto pediatrico dell’Ospedale “Annunziata” di Cosenza per contribuire all’acquisto di attrezzature, letti, sedie per allattamento materno e un carrello terapia informatizzato, che si ricarica automaticamente dei farmaci e dei dispositivi necessari per la cura dei pazienti e fornisce i farmaci direttamente sul piano di lavoro, rendendo efficiente, sicuro e tracciato l’intero processo.

Questa mattina si è svolta presso la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza la cerimonia di consegna del simbolico assegno della donazione, alla presenza di Pietro Provenzano, Direttore Area Calabria di PAC 2000A Conad, Alessandro Meozzi, Direttore relazioni esterne di PAC 2000A, Vitaliano De Salazar, Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera “Annunziata” di Cosenza.

“Essere vicini alle Comunità in cui operiamo è parte del Dna di PAC 2000A e lo facciamo con gesti semplici, concreti e quotidiani come questo. Lo straordinario risultato a supporto al reparto pediatrico dell’Ospedale “Annunziata” di Cosenza è stato possibile solamente grazie al prezioso supporto dei nostri clienti, che hanno partecipato con entusiasmo a quest’attività, e dei Soci, che ogni giorno si impegnano a generare un valore condiviso per i territori e costruire un futuro migliore per le comunità. Questo progetto ci permette di avvalorare il concetto stesso di spesa e di fare la nostra parte al fianco di tutto il personale sanitario.” – dichiara Pietro Provenzano, Direttore Area Calabria di PAC 2000A Conad.

“Ringrazio Conad per l’iniziativa che rappresenta un modo concreto di stare vicino all’ospedale della propria città offrendosi come strumento catalizzatore di buone pratiche, da condividere con i consumatori che diventano comunità solidale. Si rafforza un sodalizio importante – Annunziata Conad – che siamo convinti anche nei prossimi anni sosterrà la Pediatria e la Neonatologia di questo ospedale. Due reparti centrali nell’offerta di salute che, in questo ospedale esprimono competenze e professionalità in grado di soddisfare la domanda proveniente dal territorio e oltre” dichiara Vitaliano DE Salazar, Commissario Straordinario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza

L’iniziativa, condotta a livello nazionale da Conad, ha permesso la donazione di oltre 2,2 milioni di euro a favore di 25 ospedali italiani per sostenere i reparti pediatrici.La collezione, composta da 12 Goofi, è realizzata in ABS 100% riciclato e disegnata da artigiani italiani per supportare e valorizzare le aziende del territorio.

Questa iniziativa si inserisce in un progetto di sostegno ai reparti pediatrici già avviato a livello nazionale a dicembre 2021 e che aveva permesso attraverso l’attività “Con tutto il cuore per un grande progetto di solidarietà”, una donazione pari a 1,9 milioni di euro.

L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno delle persone e delle comunità, rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.