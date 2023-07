Nuova condanna per la Banca Popolare di Bari: dovrà restituire 30 mila euro

COSENZA – Nuova condanna per la Banca Popolare di Bari S.p.a.. Con la decisione resa il 7 luglio ’23, l’Arbitro delle controversie finanziarie presso la Consob ha nuovamente censurato il comportamento della Banca dichiarando nulli gli investimenti effettuati da una coppia di inesperti investitori cosentini.

In particolare ha affermato L’Arbitro, che “ non può che ritenersi fondata la domanda di nullità, non avendo l’Intermediario resistente prodotto in atti un valido contratto quadro aggiornato dopo il recepimento della Direttiva Mifid “, condannando quindi la Banca alla restituzione di circa 30.000 euro.

Si tratta, come denunciato dall’avvocato Fernando Scarpelli, delegato calabrese di ADUSBEF APS, l’associazione di consumatori in prima linea contro gli abusi delle banche, dell’ennesima violazione delle norme che disciplinano la vendita dei prodotti finanziari. “ Questa vittoria premia il nostro lavoro” – ha dichiarato l’Avvocato Fernando Scarpelli, che ha assistito i risparmiatori della Banca Popolare di Bari – “ ma non ci soddisfa, perché le decisioni dell’Arbitro non essendo vincolanti, costringono gli investitori ad adire il giudice ordinario. Ecco perché ADUSBEF APS, si batte per rendere efficaci le decisioni dell’ARBITRO”.