Nel ricordo di Sergio Cosmai «ucciso perché non si inginocchiò ad un mafioso»

COSENZA – Si è svolta alla presenza del sottosegretario alla Giustizia, Antonio Delmastro Delle Vedove, accompagnato dal viceministro all’Interno Wanda Ferro, la cerimonia dell’anniversario dell’omicidio di Sergio Cosmai, direttore del carcere di Cosenza tra il 1982 e il 1985. Cosmai è stato ricordato all’interno della Casa Circondariale, dove davanti al monumento in memoria del direttore del carcere, barbaramente ucciso dalla ‘ndrangheta il 12 marzo 1985, è stata deposta una corona di fiori. Alla cerimonia solenne hanno preso parte anche numerose autorità istituzionali civili e militari. Presenti per l’occasione la moglie Tiziana Palazzo ed i due figli del compianto direttore del carcere di Cosenza.

“Una commozione particolare – ha affermato il sottosegretario alla Giustizia – essere qui, per questa occasione. Sergio Cosmai è stato un esempio attuale per svariati motivi, perché appena divenuto direttore aveva compreso che la permeabilità, era uno dei problemi delle strutture carcerarie, non accettando che ci potesse essere traffico di sostanze stupefacenti e di armi.Un problema ancora attuale. Ma fu anche un esempio per la sua capacità di indebolire chi voleva stabilire gerarchie criminali anche in un carcere e quando decise che il supplemento dell’ora d’aria non era un diritto ma un privilegio che i detenuti dovevano guadagnarsi. Ed è da ricordare soprattutto, perché forse proprio per questo motivo fu ucciso, quando disse di volere incontrare una delegazione di detenuti non accettando però che il boss Franco Perna cercò di imporgli che doveva essere il direttore ad incontrare lui.

Perché un uomo di Stato – ha concluso Delmastro – si inginocchia di fronte a Cosmai e Cosmai non si è inginocchiato dinnanzi ad un mafioso”. Subito dopo, il sottosegretario alla Giustizia, Antonio Delmastro Delle Vedove, si è recato a Palazzo dei Bruzi, dove anche l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso, ha voluto ricordare la figura di Sergio Cosmai.