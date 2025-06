Morte di Ilaria Mirabelli: Procura chiede il processo per Mario Molinari, accusato di omicidio stradale

- Advertisement -

COSENZA – La Procura della Repubblica di Cosenza ha chiesto il rinvio a giudizio per Mario Molinari, 52 anni, indagato per la morte della fidanzata Ilaria Mirabelli, deceduta in un tragico incidente avvenuto il 25 agosto del 2024 sulla strada per Lorica. L’accusa è di omicidio stradale. Ilaria, 39 anni, era a bordo di una Volkswagen Up insieme a Molinari, con il quale aveva una relazione da qualche mese.

L’auto è finita fuori strada in circostanze ancora poco chiare e il corpo della giovane era stato ritrovato a circa 50 metri di distanza dal luogo dell’impatto. Propio la dinamica ha sollevato i dubbi negli inquirenti, e secondo l’ipotesi accusatoria alla guida dell’auto c’era Molinari che invece avrebbe dichiarato di non trovarsi al volante. Molinari è anche risultato positivo agli esami tossicologici effettuati in ospedale subito dopo l’incidente per la presenza di alcol e sostanze stupefacenti. La parola passa al Gup che deciderà se accogliere la richiesta della Procura e rinviare a giudizio Molinari o procedere con l’archiviazione del caso. La richiesta è stata firmata dai pubblici ministeri Donatella Donato e Mariangela Farro.