Cosenza, Mazzuca (Pd): «sulla Sanità, Occhiuto non incanta più nessuno»

COSENZA – “Buttare fumo negli occhi è una pratica, terribilmente, inflazionata, che non incanta più nessuno”. E’ quanto scrive in una nota il presidente del Coniglio comunale di Cosenza, Giuseppe Mazzuca, riferendosi ai “proclami” sulla sanità del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che li definisce una “tragicomica barzelletta”.

“Perché è vero, – prosegue Mazzuca nella nota rivolgendosi a Occhiuto, formulandogli 20 domande – signor Governatore, Lei ha, effettivamente, ricostruito le fondamenta della sanità. Ma le ha ricostruite, distruggendole e devastandole. E, ora, le presento, carte e numeri alla mano, il rendiconto aggiornato del suo fallimento. Le elencherò, analiticamente, le macerie della sua scellerata gestione.

Signor Governatore-Commissario;

E’ vero o non è vero che la Calabria è l’unica regione italiana a non raggiungere il minimo indispensabile nella rilevazione dei LEA? E’ vero o non è vero che, la Calabria, ha la peggiore performance nel rispetto dei LEA? E vero o non è vero che, in Calabria, gli avanzi di cassa sono, solo farlocchi, perché esistono, in quanto non sono stati erogati i LEA? E’ vero o non è vero che la Calabria registra il più alto tasso di migrazione sanitaria verso le altre regioni d’Italia? E vero o non è vero che, in Calabria, – così per come certifica Agenas – ci sono ospedali da bollino rosso? E vero o non è vero che l’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza, nella graduatoria nazionale – così per come certifica, sempre, Agenas – è il fanalino di coda, con oltre 350 posti letto in meno? E’ vero o non è vero che, a proposito, dei posti di terapia intensiva e semi-intensiva, in Calabria, l’attuazione del relativo piano di implementazione è miseramente fallita? E’ vero o non è vero che, in Calabria, è fallita, anche, la realizzazione dei 18 pronto soccorso covid? E’ vero o non è vero che in Calabria, in due circostanze e nel pieno dell’emergenza pandemica è stata, falsamente, certificata e attestata l’esistenza di di oltre 20 posti letto covid, in più? E’ vero o non è vero che nei cassetti della Regione Calabria, marciscono, inutilizzati, milioni di euro per la riorganizzazione della rete ospedaliera, ma anche per l’edilizia sanitaria e per l’acquisto di nuove tecnologie? E’ vero o non è vero che, in Calabria, la situazione contabile, per molte Aziende sanitarie, è fuori controllo, perché – incredibile a dirsi e a credersi – si ignorano le partite di bilancio degli anni precedenti? E’ vero o non è vero che il bilancio consuntivo dell’anno 2022, redatto dall’ASP di Cosenza, è stato bocciato dall’Organo di revisione? E’ vero o non è vero l’Azienda zero è un oggetto tanto misterioso quanto, scandalosamente, lucroso? E’ vero o non è vero che sull’Azienda zero pesano, come macigni, gravissimi profili di illegittimità costituzionale, così per come eccepito dai Ministeri competenti? E’ vero o non è vero che, in Calabria, ci sono contratti di appalto, platealmente, illegali? Per esempio, il contratto per la gestione e la distribuzione degli ausili ai disabili gestito dall’ASP di Cosenza? E’ vero o non è vero che la regione Calabria ha acquisto mezzi di soccorso, usati, che, in Lombardia, giacevano in stato “obsolescenza programmata? E’ vero o non è vero che, in Calabria, le liste d’attesa sono sottoposte a tempi, mostruosamente, biblici? E’ vero o non è vero che, in Calabria, il diritto alla salute non è esigibile? E’ vero o non è vero che la Regione Calabria, a tutt’oggi, e da oltre sei mesi, non ha erogato, neppure un centesimo di euro, a titolo di trattamento economico integrativo, in favore dei docenti e dei ricercatori della facoltà di Medicina dell’Unical? E’ vero o non è vero che la Regione coltiva l’ostinata e perfida volontà di seppellire la costruzione del nuovo Ospedale della Città di Cosenza, mandando in fumo, non solo il cronoprogramma, ma anche il relativo finanziamento dell’Inail?

Egregio Presidente- Governatore, – conclude il presidente del Consiglio comunale di Cosenza – io citando fatti e circostanze Le ho posto, per il momento, 20 semplici domande. Prossimamente gliene porrò altre. Ora abbia la compiacenza di rispondere a queste prime 20 domande e abbia il coraggio di smentirmi. Questi sono i risultati straordinari? O tutto questo certifica la bancarotta della sanità calabrese? Basta. Ma, per davvero, basta, Signor Governatore, a prendere in giro i Calabresi”.