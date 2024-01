Mariano Santo, l’eccellenza dell’oncoematologia. La storia di Paola:”Cosenza è anche questo”

COSENZA -” È ormai un anno e mezzo – scrive a quicosenza Paola – che frequento il reparto di onco-ematologia del Presidio Ospedaliero del Mariano Santo, diretto dal prof. Massimo Gentile. Mi sono trovata catapultata in questa realtà per puro caso, con le primordiali emozioni devastanti che possono accompagnare chiunque si trovi ad affrontare una qualsiasi battaglia.

“Vengo qui, ormai, ogni due mesi e devo segnalare che è un reparto di vera eccellenza, non solo dal punto di vista sanitario ma anche e soprattutto per l’umanità e la gentilezza che contraddistingue tutto il personale. Il primario, i dottori F. Mendicino, E. Martino, A. Abbruzzese; la caposala, gli infermieri, gli oss e i volontari che gestiscono il “traffico” finanche a chiamarti fuori se si è usciti a prendere una boccata d’aria pur di non farti perdere il turno di entrata. Tutti preparati, gentili e capaci di rendere una giornata “sgradevole” allietata da sorrisi e da battute scacciapensieri.

Come di consueto, dopo i prelievi, vado al bar “lo chalet del sorriso” dove – oltre ad offrirmi un ottimo cappuccino e cornetto – donano davvero il sorriso di cui si ha bisogno: grazie anche a Stefania, Carlo e Niki. La Calabria, più in particolare Cosenza, è anche questo. Non vi è solo malasanità, ndrangheta e musi lunghi. Quando accade qualcosa di buono, segnaliamolo, per incoraggiare la gente ad affidarsi alle cure più vicine e sapere di farlo nel miglior modo possibile.

Io non posso fare null’altro per fornire la mia riconoscenza a tutto il reparto, ma mi pareva almeno doveroso farlo conoscere a tutti attraverso i miei occhi.

Grazie di cuore davvero a tutti. Una paziente riconoscente per il reparto “GENTILE” di nome e di fatto”.