Mancato rispetto del verde urbano e fitti ambulanti, Laghi incontra il prefetto di Cosenza

COSENZA – Il capogruppo di “De Magistris-Presidente” in Consiglio regionale, Ferdinando Laghi, ha avuto un nuovo incontro con il prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, con la quale ha discusso, in particolare, del mancato rispetto della normativa regionale sul verde urbano, che regola la tutela dell’ambiente e dei cittadini. “Nonostante il grande lavoro di sensibilizzazione sul territorio è ancora comune la pratica della capitozzatura, utilizzata impropriamente a scopo di potatura ma che, in realtà, genera ripercussioni sulle piante, rendendole più deboli e quindi anche pericolose per persone e cose”.

È proprio per questo che Ferdinando Laghi ha voluto trattare personalmente l’argomento con il prefetto Padovano affinché, attraverso i tavoli istituzionali da lei presieduti, si possano sensibilizzare i Comuni al rispetto delle direttive citate nel testo della legge regionale n. 7 del 2024 a salvaguardia della salute e dell’incolumità delle popolazioni del cosentino.

Un incontro che segue a quello in cui Laghi aveva sottoposto alla Padovano il problema dei fitti imposti ai venditori ambulanti, argomento nuovamente trattato anche nel corso di quest’ultimo colloquio”. “Sono estremamente soddisfatto – ha detto il consigliere Laghi – dell’interlocuzione con il prefetto Padovano, con il quale abbiamo affrontato già due importanti e annose questioni di cui mi sono fatto portavoce. Le sono grato della disponibilità e dell’attenzione dimostrate e sono altresì certo che anche questo incontro potrà avere ricadute pratiche per avviare a soluzione le criticità discusse, alla luce della sua sensibilità istituzionale e del suo concreto impegno su questioni concernenti la salvaguardia dei legittimi interessi e della salute dei cittadini della provincia di Cosenza”.