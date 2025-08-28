HomeArea Urbana

Lisca di pesce in gola, all’Annunziata di Cosenza la rimozione senza intervento: «La buona sanità esiste»

La storia del signor Giuseppe che racconta la tempestività e la professionalità degli operatori del nosocomio della città dei Bruzi, e dei dottori Romei e De Santis, grazie ai quali la rimozione è avvenuta con successo senza effettuare un intervento chirurgico

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Si era recato all’ospedale di Paola per via di una lisca di pesce rimasta in gola che dava fastidio, ma non avendo i mezzi giusti per via dell’assenza di un reparto di otorinolaringoiatria, gli è stato consigliato di recarsi all’ospedale Annunziata di Cosenza. È la storia del signor Giuseppe che alla nostra redazione racconta la tempestività e la professionalità degli operatori del nosocomio della città dei Bruzi, e dei dottori Romei e De Santis, grazie ai quali la rimozione è avvenuta con successo senza effettuare un intervento chirurgico.

“Dopo aver individuato la posizione della lisca nella zona ipofaringea, i dottori hanno avviato una serie di tentativi delicati e complessi per rimuoverla, ma senza risultati immediati, tanto che avevano deciso di trasferirmi in sala operatoria dove, sotto sedazione, sarei stato sottoposto ad un breve intervento” ha raccontato il signor Giuseppe. Alla fine però le cose sono andate diversamente.

Con perizia e costanza i due medici hanno rimosso la lisca senza ricorrere alla sala operatoria. La spiacevole vicenda di Giuseppe si è così conclusa con un esito positivo. È ai medici e al personale infermieristico che va il suo grazie: “con grande professionalità hanno risolto positivamente il caso, testimoniando, ancora una volta, che la buona sanità in Calabria (e a Cosenza) esiste e agisce con tempestività e competenza“.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Regionali, Toscano (DSP): «La Calabria laboratorio di macelleria sociale: no alle Asl, si al...

Calabria
CATANZARO - "La Calabria è stata trasformata in un laboratorio di macelleria sociale: trent'anni di governi-fotocopia, di destra e di sinistra, hanno chiuso 18...

Troppi cinghiali, Molinaro (FdI) propone di aumentare i giorni di caccia: «Danni esponenziali»

Calabria
CATANZARO - "L'azione di un esercito di selecontrollori è stata finora insufficiente a diminuire la presenza dei cinghiali, che sta determinando in modo esponenziale...

Operatrice sanitaria travolta da un’auto dopo il turno di notte: è grave

Calabria
LAMEZIA TERME (CZ) - Aveva appena finito il turno di notte all'ospedale di Lamezia Terme quando è stata investita da un'auto in via Perugini....
soccorsi due turisti

Volevano arrivare sulla scogliera ma sono rimasti bloccati, soccorsi due turisti dai Vigili del...

Calabria
CAPO VATICANO (VV) - Sono rimasti bloccati sulla scogliera e per portarli in salvo sono intervenuti i Vigili de fuoco. È la spiacevole vicenda...
Bambina salvata ispettore Reda

Rende, poliziotto eroe e vigili del fuoco salvano una bimba di 1 anno rimasta...

Area Urbana
RENDE - Una tragedia sfiorata in una calda mattina di fine estate, grazie solo al provvidenziale intervento dell'ispettore di Polizia Massimiliano Reda ed al...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37137Area Urbana22296Provincia19801Italia8008Sport3853Tirreno2920Università1453
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Calabria

Regionali, Toscano (DSP): «La Calabria laboratorio di macelleria sociale: no alle...

CATANZARO - "La Calabria è stata trasformata in un laboratorio di macelleria sociale: trent'anni di governi-fotocopia, di destra e di sinistra, hanno chiuso 18...
Calabria

Troppi cinghiali, Molinaro (FdI) propone di aumentare i giorni di caccia:...

CATANZARO - "L'azione di un esercito di selecontrollori è stata finora insufficiente a diminuire la presenza dei cinghiali, che sta determinando in modo esponenziale...
Calabria

Operatrice sanitaria travolta da un’auto dopo il turno di notte: è...

LAMEZIA TERME (CZ) - Aveva appena finito il turno di notte all'ospedale di Lamezia Terme quando è stata investita da un'auto in via Perugini....
soccorsi due turisti
Calabria

Volevano arrivare sulla scogliera ma sono rimasti bloccati, soccorsi due turisti...

CAPO VATICANO (VV) - Sono rimasti bloccati sulla scogliera e per portarli in salvo sono intervenuti i Vigili de fuoco. È la spiacevole vicenda...
mensa scuola
Area Urbana

Rende, il ritorno a scuola inizia con i servizi essenziali operativi....

RENDE - A Rende, il rientro a scuola quest'anno sarà diverso. Non solo il suono della prima campanella, ma con l'attivazione dei principali servizi...
Calabria

Cinquefrondi, intimidazione al sindaco Conia. Incendio sui terreni di famiglia: «Non...

CINQUEFRONDI (RC) - Nel pomeriggio di ieri, il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia è stato vittima di un atto intimidatorio. Un incendio ha colpito...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA