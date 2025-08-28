Lisca di pesce in gola, all’Annunziata di Cosenza la rimozione senza intervento: «La buona sanità esiste»

- Advertisement -

COSENZA – Si era recato all’ospedale di Paola per via di una lisca di pesce rimasta in gola che dava fastidio, ma non avendo i mezzi giusti per via dell’assenza di un reparto di otorinolaringoiatria, gli è stato consigliato di recarsi all’ospedale Annunziata di Cosenza. È la storia del signor Giuseppe che alla nostra redazione racconta la tempestività e la professionalità degli operatori del nosocomio della città dei Bruzi, e ai dottori Romei e De Santis, grazie ai quali la rimozione è avvenuta con successo senza effettuare un intervento chirurgico.

“Dopo aver individuato la posizione della lisca nella zona ipofaringea, i dottori hanno avviato una serie di tentativi delicati e complessi per rimuoverla, ma senza risultati immediati, tanto che avevano deciso di trasferirmi in sala operatoria dove, sotto sedazione, sarei stato sottoposto ad un breve intervento” ha raccontanto il signor Giuseppe. Alla fine però le cose sono andate diversamente.

Con perizia e costanza i due medici hanno rimosso la lisca senza ricorrere alla sala operatoria. La spiacevole vicenda di Giuseppe si è così conclusa con un esito positivo. È ai medici e al personale infermieristico che va il suo grazie: “con grande professionalità hanno risolto positivamente il caso, testimoniando, ancora una volta, che la buona sanità in Calabria (e a Cosenza) esiste e agisce con tempestività e competenza“.