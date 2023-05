Lavori di scavo: divieti di transito e di sosta temporanei su Via Adolfo Quintieri

COSENZA – Per consentire alla società Enel Distribuzione di effettuare alcuni lavori di scavo per la sostituzione e il potenziamento della linea elettrica MT20KW e il ripristino del manto bituminoso su via Adolfo Quintieri, dal civico n.12 fino a Piazza Carlo Bilotti, la Polizia Municipale ha adottato con apposita ordinanza, a seguito della richiesta della ditta esecutrice dei lavori e sulla scorta dell’autorizzazione rilasciata dal Settore Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di Palazzo dei Bruzi, un provvedimento di modifica temporanea della circolazione sull’area interessata, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza agli addetti ai lavori e agli utenti della strada.

In particolare, dal 25 maggio al 26 maggio e dal 30 maggio al 31 maggio, dalle ore 9,00 alle ore 16,00, sono istituiti il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione, fatta eccezione per i mezzi di cantiere, su Via Adolfo Quintieri, dal civico n.12 fino a Piazza Carlo Bilotti (incrocio di Corso Luigi Fera), su entrambi i lati e per tutta la sua estensione.