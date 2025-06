La segnalazione – «Villa Vecchia appena inaugurata e c’è già una perdita. E quelle scritte sul muro…»

- Advertisement -

COSENZA – Fresca di inaugurazione, la Villa Vecchia presenterebbe già delle problematiche a cominciare da una vistosa perdita di acqua da una fontana e con alcune delle nuove piante che sarebbero già secche e sofferenti. Questo è quello che ha evidenziato alla nostra redazione, con tanto di foto e video, Alfredo, lettore di Quicosenza, che questo pomeriggio si è recato alla Villa Vecchia proprio visitare il parco dopo i recenti lavori di ammodernamento da costo complessivo di quasi 3 milioni di euro.

«Questo pomeriggio – scrive Alfredo nella lettera – ho deciso di andare a fare una passeggiata con mia moglie per visitare la Villa Vecchia. Nei giorni scorsi ho letto dell’imponente operazione di restyling, che ha riguardato la messa a dimora di migliaia di nuove piante, oltre ad ver appreso della messa in sicurezza di alcuni versanti dei giardini storici, della nuova illuminazione, del ripristino delle panchine storiche e delle vasche, oltre al restyling del chiosco e così via. Ho quasi 80 anni e per molti “giovanotti” della mia età la Villa Vecchia ha rappresentato il cuore pulsante e unico luogo di ritrovo di Cosenza negli anni 50 e 60. Ci mancavo da diversi anni e devo dire la verità che gli interventi l’hanno resa bella e godibile come un tempo, con il suo fascino che resta sempre unico».

«Ma aihmè, da buon osservatore e forse anche da persona un po’ pignola, devono segnalare alcune cose stridono con la spesa di 2,7 milioni spesi per gli interventi. Bene, anzi benissimo, quelli all’interno della Villa, ma perchè non si è provveduto anche a ripristinare e ripulire le storiche mura di cinta delle Villa. Arrivare e vedere tutte quelle scritte è osceno. In più l’ingresso secondario della Villa, da Via Petrarca, è nella sporcizia più assoluta con spazzatura ovunque».

«Facendo un giro all’interno ho notato che già alcune piantine sarebbero seccate ed in sofferenza, mentre la problematica più grossa l’ho riscontrata nella parte alta, dove c’è una grossa perdita di acqua da una delle fontane. Io stesso mi sono adoperato per avvertire subito un vigile urbano presente, chiedendo di intervenire. Da quanto ho capito sono almeno da ieri che c’è questa rottura».

«Possibile che dopo appena 4 giorni dalla sua riapertura via sia già una perdita così vistosa e che alcune piante siano già sofferenti? Un parco del genere, con tutte queste specie appena piantate, credo da profano abbia bisogno di una costante manutenzione per non dire quotidiana. Ma questa mia lettera – conclude il lettore – vuole essere soprattutto una sollecitazione al Comune di Cosenza per intervenire anche all’esterno della Villa, ripulirla da quelle scritte e farla davvero tornare a splendere come un tempo. Perchè il bello non è solo dentro ma anche e soprattutto fuori: è il suo biglietto da visita».