La “Festa dell’Italsimpatia” per i 130 anni del Comitato di Cosenza della ‘Società Dante Alighieri’

COSENZA – Il Comitato di Cosenza della Società Dante Alighieri, con il patrocinio della Provincia di Cosenza, del Comune di Cosenza e dell’Accademia Cosentina, festeggerà i 130 anni dalla sua presenza in città. Un comitato che è nato solo pochi anni dopo la fondazione della Società Dante Alighieri nazionale, ad opera di un gruppo di intellettuali guidati da Giosuè Carducci. Promuovere la lingua italiana e diffondere i valori della civiltà nel mondo, attraverso la cultura, l’educazione e il dialogo, che è da sempre la mission della Dante, è anche la mission del Comitato di Cosenza nato nella sede dell’Accademia Cosentina. Il Comitato di Cosenza nella sua storia, pur tra alti e bassi, ha saputo interpretare e rilanciare queste finalità sul territorio calabrese, in dialogo con le scuole, le istituzioni e la cittadinanza.

130 anni: un nuovo tempo da affrontare con passione e visione

Nel celebrare i 130 anni del Comitato c’è, da parte dei soci non solo la necessità di rimarcare con forza il passato, ma nello stesso tempo la grande voglia di proseguire questo lungo viaggio con la responsabilità di renderlo vivo, attuale, necessario.

E il presidente Maria Cristina Parise Martirano sottolinea con forza che “questa ricorrenza non è per noi soltanto occasione di memoria, ma anche stimolo per rinnovare il nostro impegno. In linea con il progetto di innovazione intrapreso dalla Società Dante Alighieri con il presidente Andrea Riccardi verso un Umanesimo digitale, il Comitato cosentino con la sua storia secolare è pronto ad affrontare questo nuovo tempo con passione e visione, convinto che la cultura non sia mai solo eredità, ma anche e soprattutto progetto: onorando il passato con uno sguardo al futuro, pronti a innovare, a coinvolgere i giovani, a rafforzare la cultura digitale, a promuovere l’identità e la sostenibilità, ad alimentare “ l’italsimpatia” .

Il programma della giornata

Si inizia dalle 17,30 lunedì 15 settembre, tra la Piazza XV marzo e l’ingresso della Villa con la Banda Città di Mendicino. In piazza, il raduno di auto storiche della Scuderia Brutia. Nella Villa, intorno al Gazebo l’Accademia dei Giochi Tradizionali offrirà un momento ludico con i bambini, e sul Gazebo ci sarà il Concerto dei Maestri Salvatore e Daniele De Paola, con la partecipazione del soprano Alessandra Mandarino.

Si entrerà nel Palazzo della Provincia, accolti, nell’atrio, dalla Corale Aura Artis, dove ai saluti istituzionali, alla presenza del Prof. Salvatore Italia della Società Dante Alighieri , seguirà la relazione della Dott.ssa Anna Pompei Ruedeberg, Presidente della Società Dante Alighieri di Berna sul tema dell’ Italsimpatia tra italofoni e italofili. A seguire il brindisi ad opera dell’Istituto Alberghiero Mancini- Tommasi-Todaro-Cosentino e poi…a riveder le stelle con il Gruppo Astrofili Giovan Battista Amico.

Per finire “col botto”, ovvero con i fuochi a cura del Comitato Spontaneo di piazza Spirito Santo per una festa interculturale, nel nome della lingua italiana che unisce, non potrà mancare una partecipazione Valdese con il Centro Culturale L. Pascale di Guardia Piemontese e Arbereshe con la Roka Produzioni e la Consulta Intercultura del Comune di Cosenza.

Tra le scuole il Liceo della Valle, sede attuale del Comitato, e il Liceo classico Gioacchino da Fiore, oltre all’istituto Da Vinci Nitti, sede del Centro Certificatore Plida ( Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri). Oltre alla festa del 15 settembre, che sarà la “Festa dell’Italsimpatia” (neologismo coniato dal Presidente Riccardi) tra Italofoni e Italofili, è prevista, dopo la minuziosa ricerca nell’Archivio della Società Dante Alighieri di Roma, la pubblicazione di un libro con la Storia dei 130 anni del Comitato, nelle cui pagine si intrecciano storie, volti, idee e valori che hanno attraversato le generazioni e dato vita all’identità dell’associazione a cui hanno partecipato tanti personaggi importanti della nostra città. Ai partecipanti alla manifestazione del 15 settembre, in attesa della prossima pubblicazione del libro, per la casa editrice Le Pecore Nere, sarà distribuito un opuscolo contenente alcuni momenti significativi della presidenza della prof.ssa Maria Cristina Parise Martirano, dal 2003 ad oggi.