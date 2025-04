La Domenica delle Palme a Cosenza: tra riti, ulivi e devozione popolare in attesa della Pasqua

- Advertisement -

COSENZA – La Domenica delle Palme, a Cosenza, non è solo una tappa religiosa che porta verso la festività della Pasqua ma un momento di profonda partecipazione popolare, in cui la città si riempie di riti antichi tra profumi di primavera e simboli di pace. Una tradizione che si rinnova ogni anno soprattutto nelle parrocchie dei quartieri e nel cuore dei fedeli cosentini. Sin dalle prime ore del mattino nelle chiese della città, dalla Cattedrale nel cuore del centro storico alle chiese di ogni quartiere, i fedeli sono accolti dalla tradizionale benedizione delle palme e dei rami d’ulivo. La cerimonia avviene spesso all’esterno delle chiese, seguita da una breve processione simbolica, che rievoca l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme.

Molti cosentini portano con sé rami d’ulivo decorati, intrecciati a mano secondo una tradizione che si tramanda da generazioni. E c’è chi ancora nei giorni precedenti ha realizzato a mano, soprattutto nonni e bambini, croci, ghirlande e piccoli simboli religiosi con foglie d’ulivo, nastri colorati, fiori secchi e spighe di grano. A Cosenza, l’intreccio dell’ulivo è da sempre una vera e propria arte popolare. Le mani delle nonne, esperte e pazienti, insegnano ai più giovani non solo come intrecciare, ma anche il valore simbolico di ogni forma: la croce per la fede, il cuore per l’amore, la spiga per l’abbondanza.

La Domenica delle Palme a Cosenza è anche un’occasione per vivere la città con uno spirito di condivisione; un giorno speciale che unisce fede e cultura popolare. È un momento in cui ci si ferma, si riflette, si respira un’aria diversa. I rami d’ulivo che sventolano tra le mani dei fedeli sono messaggeri silenziosi di pace, speranza e rinnovamento.

L’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano nell’ambito del calendario della Settimana Santa, vedrà il vescovo, Mons. Checchinato, presiedere la Commemorazione dell’ingresso del Signore a Gerusalemme e la benedizione delle palme e dei ramoscelli d’ulivo alle ore 11.00 a Bisignano, con ritrovo alle ore 10.15 alla chiesa di San Giovanni. Per la Cattedrale di Cosenza la celebrazione di benedizione si aprirà a San Giovanni Gerosolimitano alle 10.30. Seguirà la santa messa presieduta dal parroco rettore.