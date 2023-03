Inaugurato all’Annunziata il nuovo percorso di prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno

COSENZA – Giornata migliore non poteva esserci, con i festeggiamenti dell’8 marzo. È stata inaugurata all’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza la nuova Breast Unit, il nuovo centro multidisciplinare di senologia. Un percorso di prevenzione diagnosi cura del tumore al seno che serve a garantire la facilità di accesso alle pazienti e prevede, in primis, l’accoglienza della paziente e successivamente l‘esecuzione tutti i vari esami. Durante il percorso, la paziente è accompagnata da uno psicologo e da un’equipe medica.

“Una struttura complessa e importante” l’ha definita il commissario dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, Vitaliano De Salazar perché si tratta di un percorso multidisciplinare, che comprende l’esame istologico, la consulenza del chirurgo, l’oncologo fino alla chirurgia plastica di ricostruzione. Uno servizio che rappresenta senza ombra di dubbio un salto di qualità.

“L’inaugurazione l’abbiamo voluta fare oggi, – ha spiegato De Salazar – che è l’8 marzo, la festa della donna, un momento certamente non attinente al tema odierno ma è quello che una struttura sanitaria vuol rappresentare come attenzione al percorso donna”.

La cura e l’accompagnamento dell’intero percorso di cura sono seguiti da un team di specialisti in senologia, chirurgia plastica, oncologia, radiologia, radioterapia, fisiatria e psicologia. Le donne che si rivolgono a questi centri specializzati hanno il 18% in più di sopravvivenza al tumore al seno rispetto ai centri non specializzati, anche se solo l’8% delle donne italiane conoscono queste strutture.