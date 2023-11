Il prof Ricci tra la famiglia Bergamini e la difesa della Internò, Donata: ‘ha venduto Denis’

COSENZA – Si susseguono i colpi di scena durante l’udienza di questa mattina al processo Bergamini, il calciatore del Cosenza morto il 18 novembre 1989 a Roseto Capo Spulico. È l’avvocato di parte civile Fabio Anselmo a prendere per primo la parola per chiedere alla Corte di non ammettere al banco Pietrantonio Ricci, medico legale. Presente in aula Donata Bergamini che ha lasciato trasparire la delusione verso il dottore che il 25 ottobre 2021 era stato ammesso a processo come consulente della famiglia Bergamini ma non era stato ascoltato. Dal 17 novembre novembre 2023 risulta anche consulente della difesa.

Pm e parte civile contrarti. La difesa: “il professore va sentito”

La testimonianza del teste secondo Anselmo avrebbe un carattere incriminante. Ricci- spiega Anselmo -, è stato denunciato alla procura di Castrovillari che ha girato la procedura alla procura di Cosenza per competenza territoriale. Concorde con l’avvocato di parte civile è anche il Pm che, in aula, ha chiesto di non ammettere Ricci nè come consulente nè come testimone. Discordante è il pensiero dei legali della difesa, Rossana Cribari e Angelo Pugliese. “Il professore si deve sentire in qualità di testimone poiché è si denunciato ma, per il momento non risulta indagato”. Dal canto suo Pugliese precisa come “ancora oggi si cela un velo di omertà. Il principio del Professor Ricci – continua l’avvocato della difesa – è quello di adempiere al suo mandato con professionalità e decoro e non favorire la famiglia Bergamini“.

La Corte lo ammette come teste, lo sfogo di Donata

La corte si è ritirata in consiglio per circa un’ora e al rientro ha deciso di ammette il professor Ricci come “teste qualificato”. È il primo dei due teste di giornata ad essere audito nel processo. Durante la pausa Donata Bergamini ha scritto sulla sua pagina Facebook un commento sull’udienza in corso.