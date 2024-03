Fiera di San Giuseppe: ecco come cambia la viabilità

COSENZA – Nell’aderire alle richieste delle autorità pubbliche, rappresentate nell’ambito delle riunioni tecniche convocate e presiedute dalla locale Autorità di Pubblica Sicurezza e in considerazione del fatto che la Fiera di San Giuseppe, edizione 2024, interesserà una serie di strade del territorio cittadino, come Viale Giacomo Mancini, Via Cesare Baccelli e Piazza Giacomo Mancini, il Comando della Polizia Municipale ha ritenuto necessario adottare una serie di provvedimenti di disciplina del traffico, anche nelle giornate di allestimento e disallestimento dell’evento fieristico.

Si tratta di misure volte a salvaguardare la sicurezza degli utenti della strada e dei partecipanti all’evento, nonché la fluidità della circolazione stradale, limitando nel contempo i disagi per la cittadinanza. In particolare, i provvedimenti della Polizia Municipale hanno istituito, fatte salve ulteriori integrazioni, a seguito di eventi successivi e/o verifiche anche in relazione al flusso di traffico veicolare e pedonale, fino alle ore 7,00 di mercoledì 20 MARZO :

il divieto di sosta con rimozione, su:

– Piazza Giacomo Mancini, su entrambi i lati, da Piazza Matteotti a via Cesare Baccelli;

– Via Cesare Baccelli, su entrambi i lati, per tutta la sua estensione;

– Via G.Marafioti, da via C. Curcio a viale Paolo Borsellino;

– Traversa da via C. Curcio a viale G. Mancini (all’altezza del Supermercato MD), lato destro;

– Traversa da viale G. Mancini a via C. Curcio (all’altezza del negozio di ottica) , lato destro;

– Via A.Scopelliti, su entrambi i lati, da piazza G. Impastato a via Libero Grassi;

– Via A.Marino, su entrambi i lati, da via Popilia a viale G. Mancini;

– Viale Giacomo Mancini, per tutta la sezione stradale del tratto compreso tra via G. Marafioti e la Rotonda con via L. Mancuso e via Caduti di Razza’, incluse le corsie complanari.

E’ stato, inoltre, istituito il divieto di transito, fino alle ore 7,00 di mercoledì 20 marzo, su:

– Viale Giacomo Mancini ;

sulla carreggiata sud: da via Pio La Torre a via G. Marafioti;

sulla carreggiata nord: da via G. Marafioti a via L. Mancuso eccetto il tratto compreso tra via A. Scopelliti e via A. Marino.

– Via A.Scopelliti, nel tratto compreso tra via Libero Grassi e piazza G. Impastato.

Inoltre, il provvedimento della Polizia Municipale istituisce, sempre fino alle ore 7,00 di mercoledì 20 marzo, il doppio senso di marcia su:

Viale Giacomo Mancini, nel tratto compreso tra via Pio La Torre e la Rotatoria tra viale G. Mancini-via L. Mancuso e via Caduti di Razza’.

Infine, sarà istituito, in caso di elevata concentrazione e movimentazione pedonale, il divieto di transito su:

– Via G.Marafioti, da via Popilia a via Paolo Borsellino.

– Piazza Giacomo Mancini, da piazza Matteotti a via Cesare Baccelli.

Sarà consentito l’accesso ai veicoli degli operatori commerciali per il tempo strettamente necessario all’allestimento del posteggio. Le linee di trasporto pubblico urbano ed extraurbano subiranno quelle modifiche di percorso e di fermata che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della Fiera. Nel corso della manifestazione gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno, per motivi contingenti e in relazione ai flussi pedonali, le appropriate misure di regolazione del traffico e ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere.