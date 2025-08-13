Estate, vacanze e viaggi: la Polizia di Stato sempre al fianco dei cittadini

COSENZA – Il traffico, in estate, per via delle vacanze, sulle principali arterie aumenta ma la Polizia di Stato non ferma il proprio impegno nel garantire sicurezza ai cittadini, restando vicino ad ogni viaggiatore, sia per chi si sposta per ricongiungersi ai propri affetti che per chi parte per i luoghi di vacanza.

Sulle arterie di grande viabilità, nelle stazioni e sui treni e anche dall’alto con il Reparto Volo, gli agenti sono presenti con presidi di vigilanza e dispositivi di controllo mirati a contrastare le condotte di guida più a rischio per l’incolumità, promuovendo la prudenza e la responsabilità. Nelle stazioni ferroviarie, dove arrivi e partenze si intrecciano, gli operatori della Polizia Ferroviaria sono impegnati nelle attività di prevenzione e controllo, garantendo una presenza rassicurante su chi ha scelto di viaggiare in treno. E dall’alto, gli aeromobili e gli elicotteri del Reparto Volo vigilano sulla mobilità stradale e ferroviaria, monitorando i viaggiatori in movimento e scorgendo situazioni di rischio ed emergenza.

Un impegno quotidiano ed un legame profondo con la comunità che viene raccontato brevemente nelle immagini video che mostrano gli agenti al lavoro: mentre aiutano, ascoltano, accompagnano, pezzi di un puzzle che racconta un’unica storia: quella di una presenza vicina e pronta per esserci sempre.