Esame dei mediatori immobiliari, la Camera di Commercio di Cosenza promuove la piattaforma digitale

- Advertisement -

COSENZA – La Camera di Commercio di Cosenza fa sapere che l’esame di idoneità per mediatori immobiliari previsto per il 2025 sarà interamente gestito attraverso una piattaforma digitale sviluppata come prototipo da Unioncamere, in collaborazione con Universitas Mercatorum, l’università telematica del sistema camerale. “Una vera e propria svolta – spiega l’ente – per il sistema degli esami camerali: un modello innovativo che unifica le procedure e diventerà punto di riferimento stabile per questa e per le prossime annualità, coniugando i benefici della digitalizzazione con la necessità di semplificazione amministrativa”.

Si passa, dunque, ad una digitalizzazione completa del processo che consente di gestire online la presentazione della domanda e lo svolgimento delle prove. Un sistema che garantisce anche economicità e la trasparenza del processo, grazie alla certezza delle scadenze già fissate e alla semplificazione delle procedure. Allo stesso tempo si garantisce continuità nel tempo con l’adozione dello stesso sistema anche per le edizioni future.

Esame dei mediatori immobiliari: come fare domanda e accedere alle prove

La domanda di partecipazione si presenta esclusivamente online entro il 20 ottobre. Le prove scritte si svolgeranno il primo lunedì di novembre alle ore 9:30 e le prove orali il secondo lunedì di novembre alle ore 9:30, sempre in modalità telematica.

L’ammissione all’esame è riservata ai residenti nella provincia di Cosenza o a chi vi ha domicilio professionale documentato, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e che abbia frequentato il corso di abilitazione professionale, come previsto dalla normativa vigente.

I candidati avranno a disposizione un database di domande per la preparazione e, una volta iscritti, potranno esercitarsi nell’area riservata della piattaforma, usufruendo inoltre di assistenza tecnica e tutoraggio didattico attraverso Universitas Mercatorum.