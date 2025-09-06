HomeArea Urbana

Elezioni Regionali: Katya Gentile capolista della Lega a Cosenza. Tutti i candidati

Depositata la lista della Lega nella circoscrizione elettorale Nord per la provincia di Cosenza. "Leo Battaglia - ha dichiarato il coordinatore regionale della Lega in Calabria, Mancuso - non parteciperà a questa competizione in prima persona"

COSENZA – E’ stata depositata la lista della Lega nella circoscrizione elettorale Nord per la provincia di Cosenza a supporto di Roberto Occhiuto presidente. Nove i candidati, con capolista Katya Gentile, consigliere regionale della Lega uscente. Il partito di Matteo Salvini si presenta anche con esponenti delle Istituzioni e con esperienza amministrativa, come il sindaco di Castrolibero Orlandino Greco, il presidente del consiglio di Paola, Emira Ciodaro e Antonio Belmonte, già consigliere comunale di Cosenza.

Ancora Marianna Ardillo, dirigente medico ed esperta del settore sanitario, gli imprenditori Santo Capalbo, con esperienza nel mondo agricolo, e Michele Covello, l’imprenditrice e operatrice culturale Maria Annunziata De Marco e il dirigente di Agenzia delle Entrate Giovanni Schiavelli.

“Una lista forte che avrà tutto il sostegno dei nostri militanti e dirigenti, a partire da Leo Battaglia – ha dichiarato il coordinatore regionale della Lega in Calabria, Filippo Mancuso – che non parteciperà a questa competizione in prima persona, dimostrando un grande spirito di servizio per il bene di tutto il partito. A lui va la nostra stima e riconoscenza, certi che anche il suo contributo sarà prezioso per la Lega”.

