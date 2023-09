Dramma a Rende, esplode una bombola di gas: è grave una 19enne

RENDE – Tragedia pomeriggio a Rende, in via Verdi, esplode una bombola di gas rimane gravemente ferita una ragazza di 19 anni. Pare che la giovane per le gravi ferite sarebbe in partenza verso Lamezia Terme, per il successivo trasferimento d’urgenza – con l’elisoccorso- al centro grandi ustionati di Bari. Le condizioni della giovane, di origine polacca, sarebbero state giudicate disperate

L’incendio è divampato al quinto piano di un appartamento, si tratta di una mansarda. Ad esplodere è stata una bombola di gas. Le fiamme hanno divorato l’intero appartamento. La Procura di Cosenza sulla vicenda ha aperto un’indagine per comprendere l’esatta dinamica di quanto avvenuto.