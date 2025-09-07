HomeArea Urbana

Donnici si prepara alla 43^ Sagra dell’Uva e del vino, Caruso: «Una delle più antiche del territorio»

L'appuntamento è dal 10 al 13 ottobre. L'ufficialità è arrivata dall'approvazione, in Giunta della deliberazione con la quale l'esecutivo municipale ha affidato all'associazione "Vivi Donnici" la realizzazione della manifestazione

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 2 minuti
COSENZA – Torna, dal 10 al 13 ottobre, la Sagra dell’Uva e del vino di Donnici che quest’anno celebrerà la sua 43ma edizione. L’ufficialità è arrivata dall’approvazione, in Giunta, della deliberazione con la quale l’esecutivo municipale, presieduto dal sindaco Franz Caruso, ha affidato all’associazione “Vivi Donnici” la realizzazione della manifestazione, accogliendo l’istanza con la quale la stessa associazione ha aderito alla manifestazione di interesse bandita dal Comune.

La titolarità dell’evento resta, come ogni anno, in capo all’amministrazione comunale, mentre l’associazione cui è stata affidata l’organizzazione dovrà occuparsi degli aspetti logistici, tecnici, operativi e del programma di spettacoli ed attività collaterali che come ogni anno faranno da cornice alla Sagra. “Siamo particolarmente lieti – ha detto il sindaco Franz Caruso – di poter annunciare le date della prossima Sagra dell’uva e del vino di Donnici. Una grande festa che interesserà il borgo antico della frazione alle porte di Cosenza dal 10 al 13 ottobre. La Sagra ha percorso un lungo cammino che negli ultimi tempi – ha aggiunto Franz Caruso – si sta rivelando particolarmente virtuoso, non solo per il gran numero di partecipanti, ma anche e soprattutto per la positiva evoluzione dell’enologia calabrese che ha meritato ampiamente i riconoscimenti e quel sigillo di qualità che sta caratterizzando i vini del Donnici doc e che li sta imponendo all’attenzione del panorama anche nazionale”.

Caruso: “Promuoviamo il turismo enologico ed esperienziale”

“In un contesto siffatto Donnici ha un ruolo di primo piano perché la tradizione dei vini donnicesi data molti anni e la Sagra è una delle più antiche nel nostro territorio. Le colline di Donnici – ha proseguito Franz Caruso – sono un patrimonio naturalistico e ambientalistico di particolare importanza e valore. Far conoscere queste peculiarità territoriali a chi viene da fuori è fondamentale per promuovere quella forma di turismo enologico ed esperienziale che attrae i cosìddetti wine lovers”.

“Il nostro obiettivo è far sì che che chi viene qui da fuori città e da fuori provincia, possa non solo degustare i nostri vini e i nostri cibi, ma conoscere e apprezzare le eccellenze e la cultura offerte dalla nostra terra. Con questa consapevolezza – ha concluso Franz Caruso – riconosciamo alla Sagra dell’uva e del vino un grande potenziale in direzione anche della qualificazione dell’offerta turistica per rendere più attrattiva non solo la città di Cosenza, ma anche il borgo di Donnici che ha tutte le carte in regola, con i suoi vini e le sue cantine, per giocare un ruolo importante in questa direzione”.

Cosenza ambulatorio migranti sopravvissuti tortura
Area Urbana

Cosenza, riapre l’ambulatorio per migranti sopravvissuti a tortura: «Nessuna istituzione ha...

COSENZA - Domani, lunedì 8 Settembre, riapre l'ambulatorio per la cura dei sopravvissuti a tortura, un presidio sanitario e psicologico dedicato alle persone che...
libera mafie
Calabria

Regionali, Libera Calabria lancia l’appello a politici e cittadini: «Urge un...

COSENZA - Il coordinamento regionale Libera Calabria in vista delle prossime elezioni regionali invia un appello alla politica e ai calabresi in una "regione...
Hackathon Unical
Università

Hackathon all’Unical: due giorni di innovazione e ricerca per il cloud...

RENDE - L’Università della Calabria ospiterà l’MLSysOps Hackathon, un evento internazionale che trasformerà il campus di Arcavacata in un laboratorio di innovazione dedicato al...
Bonus settembre
Italia

Bonus da richidere a settembre, da quello psicologico agli asili nido:...

COSENZA - Settembre è il mese in cui è possibile richiedere diversi bonus, aiuti e facilitazioni stabiliti dal Governo per dare un contributo concreto...
Provincia

Montalto Uffugo, «le politiche sociali motore di cambiamento»: il bilancio di...

MONTALTO UFFUGO (CS) - "È stato un anno proficuo, in cui le politiche sociali sono diventate un vero motore di cambiamento abbiamo lavorato per...
Area Urbana

Giuria del Leoncino d’Oro a Venezia, tra i giovani giurati c’è...

COSENZA - Tra i 20 giovani giurati che compongono la Giuria del Leoncino d’Oro alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia c'è anche...
Carica altri

