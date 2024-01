Da Cosenza un secco no al cibo sintetico

COSENZA – Anche da Cosenza arriva un no secco ad unanime al cibo sintetico. A ribadirlo è stato il Presidente della commissione agricoltura della Camera dei Deputati, Mirco Carloni, che ha preso parte a Cosenza ad un incontro organizzato nell’ambito del Villaggio Coldiretti. Secondo quanto riferito dal parlamentare leghista il cibo sintetico non da alcuna garanzia nè sotto il profilo economico, nè sotto quello della salute e della sicurezza. “Non c’è una sostenibilita di questi prodotti e non è un processo di produzione che non ha a che fare con l’animale – ha detto Carloni – Ci sono gli ormoni che devono moltipllicare queste cellule ed una serie di additivi che normalmente non vengono utilizzati. Siamo contrari politicamente – ha concluso Carloni – ma dobbiamo anche argomentare. Non è una cosa fatta per migliorare la qualità della vita o il benessere animale. Queste sono menzogne”.

