Cosenza, Tribunale annulla il licenziamento di un dipendente Kratos: reintegro, risarcimento e contributi non versati

- Advertisement -

COSENZA – Il Tribunale di Cosenza ha annullato il licenziamento di Marco Spadaccino, dipendente della Kratos S.c. a r.l., disponendo il reintegro sul posto di lavoro e riconoscendogli un risarcimento economico pari a dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali non corrisposti dal momento del recesso. Il lavoratore era assistito dall’avvocato Giampaolo Raia. La decisione del giudice Vincenzo Lo Feudo, fa seguito al licenziamento avvenuto nel luglio 2024, motivato dall’azienda con presunte esigenze di riorganizzazione interna legate ad una “gestione più snella ed efficiente e all’ottimizzazione dei costi”. Tuttavia, secondo il giudice, le motivazioni addotte da Kratos non sono risultate né concrete né attuali.

In particolare, la società aveva giustificato il taglio del personale richiamando una modifica tariffaria del 2021 relativa al servizio idrico, che – a suo dire – non coprirebbe più integralmente i costi. Ma per il Tribunale, non è stato dimostrato alcun nesso diretto e attuale tra quella modifica e il licenziamento avvenuto tre anni dopo. Inoltre, Kratos non ha fornito prova di aver tentato un ricollocamento del dipendente in altre posizioni, obbligo previsto dalla giurisprudenza consolidata in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Fondamentale nella sentenza è anche il riferimento alla recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 128/2024, che ha esteso la tutela reintegratoria anche in casi di insussistenza del motivo oggettivo, rafforzando così la posizione del lavoratore licenziato ingiustamente. Oltre al reintegro dunque, la società è stata condannata a versare 12 mensilità di risarcimento con interessi e rivalutazione, al pagamento dei contributi previdenziali non versati, e al rimborso delle spese legali, per un totale di 4.629 euro, oltre oneri accessori.