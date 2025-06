Cosenza tra le province con le auto più “giovani” della Calabria, ma l’età media dei veicoli continua a salire

- Advertisement -

COSENZA – In Calabria l’età media delle automobili continua a salire, raggiungendo i 13 anni e 8 mesi a maggio 2025, con un incremento del 2,1% rispetto all’anno precedente. È quanto emerge da un’analisi condotta da Facile.it, che colloca la regione al terzo posto in Italia per anzianità del parco auto, a pari merito con la Sardegna. A livello nazionale, l’età media dei veicoli è di 12 anni e 2 mesi, confermando così un divario significativo.

Le auto più ‘vecchie’ a Catanzaro

Nel contesto regionale, Cosenza e Crotone si distinguono come le province con i veicoli più “giovani”: qui l’età media è pari a 13 anni e 5 mesi, comunque ben oltre la media nazionale, ma inferiore rispetto ad altre aree della Calabria. Le auto più vecchie si trovano invece a Catanzaro, dove la media è di 13 anni e 11 mesi, seguita da Reggio Calabria e Vibo Valentia, entrambe con 13 anni e 7 mesi. A registrare l’incremento maggiore nell’età media dei veicoli è Crotone con un +3,4%, mentre Vibo Valentia è l’unica provincia calabrese dove si rileva un calo (-1,9%) rispetto allo scorso anno.

L’elevata anzianità del parco auto calabrese si riflette anche sulle abitudini assicurative: il 36,6% degli automobilisti che ha sottoscritto una polizza RC Auto a maggio ha aggiunto l’opzione assistenza stradale, segno tangibile di una maggiore propensione alla cautela.

Inoltre, lo studio conferma il legame diretto tra età del veicolo e costo della polizza:

– A 10 anni, il premio medio si attesta intorno a 359 euro;

– A 12 anni sale a 368 euro;

– A 14 anni raggiunge 421 euro, con un aumento del 17% in soli 4 anni.

Vecchie auto, quindi, significano non solo maggiore inquinamento e minore sicurezza, ma anche polizze più care. In un contesto come quello calabrese, dove la vetustà dei veicoli è tra le più alte d’Italia, questi numeri rappresentano un campanello d’allarme non solo per le famiglie, ma anche per le istituzioni locali e regionali chiamate a promuovere il rinnovo del parco circolante attraverso incentivi mirati.