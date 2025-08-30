Cosenza, stop al traffico su viale Cilea per lavori: date e orari utili

COSENZA – Stop al traffico su viale Cilea, a Cosenza, per lunedì 1° settembre. Questa l’ordinanza emanata dalla Polizia municipale che modifica la mobilità dell’area cittadina dovuta ai lavori che consentiranno l’installazione di nuovi guard rail su viale Cilea e via Berlinguer. Una scelta effettuata per “consentire di effettuare i lavori in condizioni di sicurezza sia per gli utenti della strada che per gli addetti”.
L’ordinanza della Polizia municipale, istituisce, pertanto, per lunedì 1°settembre, dalle 9 alle 16 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito su Viale Cilea, nel tratto compreso tra via G. Santoro e la traversa don Francesco Mottola, oltre al restringimento della carreggiata su Via Berlinguer.