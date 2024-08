Cosenza, statua vandalizzata su Corso Mazzini: si cercano i responsabili

COSENZA – Una statua del MAB (Museo all’Aperto Biletti) su Corso Mazzini, nel centro di Cosenza, è stata vandalizzata da ignoti. Si tratta delle tre colonne di Sacha Sosno, situata di fronte la banca BNL, fatta in mille pezzi. La polizia è in queste ore al lavoro per identificare i responsabili del gesto vandalico, analizzando le telecamere di videosorveglianza della zona. Purtroppo si registra l’ennesimo atto vandalico nel cuore di Cosenza.

