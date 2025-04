Cosenza, stasera una Veglia di preghiera in Cattedrale per Papa Francesco

- Advertisement -

COSENZA – Oggi mercoledì 23 aprile in Cattedrale alle 20.30 si terrà la Veglia di preghiera per papa Francesco. La diocesi si unisce in preghiera con tutta la Chiesa che prega per il pontefice defunto la cui salma, nel giorno del suo onomastico, è stata traslata questa mattina nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Anche in tante parrocchie i sacerdoti stanno organizzando celebrazioni eucaristiche, momenti di preghiera, la recita del rosario o veglie, secondo gli schemi fatti pervenire dall’Ufficio liturgico nazionale della CEI alle diocesi e a tutti i sacerdoti.

Anche i tre Monasteri di clausura della nostra diocesi si sono uniti nella preghiera per l’anima del Santo Padre Francesco. Monsignor Giovanni Checchinato sarà presente ai funerali del papa sabato 26 aprile alle 10. La celebrazione esequiale potrà essere seguita tramite le diverse dirette televisive o in streaming anche su Parola di Vita.