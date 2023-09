Cosenza, sopralluogo al Parco del Benessere del sindaco Franz Caruso

COSENZA – Sopralluogo del sindaco Franz Caruso al cantiere del Parco del Benessere per stabilire gli ultimi lavori conclusivi dell’intervento e, soprattutto, per definire quelli di ripristino delle strutture e dell’impiantistica sportiva già danneggiate da atti di vandalismo prima della consegna dell’opera.

“E’ stata una mattinata mortificante – ha affermato il sindaco Franz Caruso – perché ho tastato nuovamente l’alto grado di inciviltà che regna nella nostra città ed a cui è necessario porre rimedio. Addirittura il manto da gioco di alcune strutture è stato bruciato! Ma come si può, che gusto c’è a vandalizzare, distruggere e devastare? E’ incomprensibile quanto accade nella mia Cosenza ed io non lo accetto. Sarò pertanto intransigente ed inflessibile con questi barbari, che farò perseguire per come meritano appena entrerà in funzione la videosorveglianza e li identificheremo. Cosenza è una città colta e civile e non può più essere umiliata e presa in ostaggio da questi delinquenti, che tali considero perché attentano, con la loro inciviltà, alla bellezza ed al decoro del nostro territorio a danno dell’intera comunità, distruggendone e sfregiandone il suo patrimonio artistico/architettonico ed ambientale, rendendo vano il decoro che stiamo cercando di assicurare con enorme fatica ed impegno. Detto ciò, questa mattina con i dirigenti e responsabili comunali del settore abbiamo fatto la conta degli interventi di ripristino che la ditta procederà ad eseguire prima della consegna dell’opera, i cui tempi si sono allungati per problematiche tecniche, ma anche per i danneggiamenti delle strutture che ora dovranno essere necessariamente ricostituite. Dopodiché consegneremo alla fruibilità dei cittadini il Parco del Benessere e dovranno essere proprio loro a prendersene cura con senso civico e sociale e atti di buona convivenza“.

“E’ possibile costruire un futuro migliore, di crescita e di sviluppo per noi e per i nostri figli – conclude il sindaco Franz Caruso – se alziamo il livello di civiltà, se facciamo primeggiare l’educazione ed il rispetto dei luoghi a cui invito tutti i cosentini a rappresentarne, con i propri comportamenti quotidiani, un esempio valido da imitare“.