Cosenza, si cercano volontari per il progetto ‘Incarta il presente, regala un futuro’

COSENZA – “A Natale incarta i regali con noi e raccogli fondi per combattere le diseguaglianze”. È l’appello che lancia Oxfarm alla ricerca di volontari presso la Libreria Ubik di Cosenza.

“Dona il tuo tempo: incarta i regali dei clienti e raccogli le loro donazioni. Garantirai a migliaia di persone la possibilità di tenere lontane sete e malattie: ogni euro raccolto equivale a 100 litri di acqua potabile. Garantirai l’accesso a servizi socio-educativi e un’educazione più inclusiva ai giovani di domani.

Cerchiamo persone su Cosenza presso la Libreria Ubik, per il progetto “Incarta il presente, regala un futuro”. La nostra campagna è molto importante per dare un sostegno all’emergenza in Etiopia e per contrastare la povertà educativa in Italia”.

Come partecipare a “Incarta il presente, regala un futuro”

Invia la tua candidatura come volontario o volontaria per uno o più turni di 4 ore contattando il numero 3463607905 (Noemi). Per avere maggiori informazioni è possibili visitare il seguente sito: https://www.oxfamitalia.org/regalaunfuturo/

Per partecipare a “Incarta il presente, regala un futuro” è sufficiente avere 16 anni compiuti e almeno 4 ore di tempo da dedicare all’attività di volontariato. Dall’2 al 24 dicembre l’appuntamento è a Cosenza nella libreria Ubik a via XXIV Maggio.